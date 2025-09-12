来春のセンバツ甲子園につながる第７８回秋季全道高校野球大会空知地区予選の抽選会が１１日行われ、３年ぶりの優勝を目指すクラークは、２７日の初戦で深川東―栗山の勝者と対戦することが決まった。１年生の田中将大内野手が、公式戦で初のベンチ入り。名前の由来でもある巨人・田中将大投手（３６）に憧れる１５歳が打線をけん引していく。

クラークの「マー君」がベールを脱ぐ。今年４月に入学後、春、夏はスタンドから試合を見届けてきたが、新チームでは打線の軸としてベンチ入り。「緊張というよりも楽しみ。１勝でも多く、この仲間とプレーしたい」と初戦を心待ちにした。

２０１０年３月生まれの１５歳。駒大苫小牧で全国制覇を達成後、当時楽天で活躍していた田中投手のファンだった両親から「将大」と名付けられた。チームメートからのあだ名は「マー君」。実家に飾っている直筆サイン入りの写真が宝物だ。夏の大会が近づくと、早実と激闘を繰り広げた２００６年夏の甲子園決勝の映像などを見返してモチベーションを高めるのがルーチンだという。

札幌市出身。札幌新琴似シニア時代には日本選手権４強入りの実績がある。兄の佑弥さん、佳太さんは強豪・札幌第一でプレーしたが、「１日でも１時間でも長く野球をしたかった」と親元を離れた。１７６センチ、７９キロの体格で、左打席から逆方向にも長打を打てる打力が持ち味。佐々木啓司監督（６９）は「本家の１０分の１」と苦笑いを浮かべるが、今秋は練習試合同様にクリーンアップでの起用が見込まれる。

全道大会は、札幌市の大和ハウスプレミストドーム開催。空知地区予選を勝ち抜けば、地元への凱旋（がいせん）となる。「田中選手の高校時代の映像を見ると、自分が抑えて優勝させるという気持ちが伝わってくる。気迫があって、強気な投球が好き。田中選手のように、自分は持ち味の打撃で勝利に貢献したい」。２０２２年以来の頂点に向け、野手の「マー君」が快音を響かせる。