Ｊ１清水は１１日、アウェー・新潟戦（１３日）に向け、静岡市内で一部非公開調整した。秋葉忠宏監督が現役時代を過ごした古巣をたたき、１３位からの浮上に意欲を見せた。

思い出の地で５試合ぶりの白星をつかむ。新潟には９９年から０４年まで在籍し、０３年にはＪ１昇格も経験。「入場者も４万人近かった。いい時を過ごさせてもらった」。デンカＳで指揮を執るのはＪ２水戸を率いていた２２年以来３年ぶりとなる。相手は最下位に沈んでおり「死に物狂いで来る状況」なのは間違いないが、「その相手以上のパワーを見せられるか」と選手にハッパをかけた。

２月のホーム戦は新潟に退場者が出たこともあり２〇０と快勝した。ただ相手は多くの選手が入れ替わり、監督も交代している。「（２月とは）別チーム。自分たちにフォーカスしてやるべきことをやる」と見据えた。チームは４戦勝ちなし（３分け１敗）でリーグ中断に入ったが、６日のＪ２磐田との練習試合は３〇０と快勝。長期離脱から復帰したＦＷアフメド・アフメドフが得点するなど「大きな成果が出た」一戦となった。今節はエースのＦＷ北川航也が出場停止となるが、他のＦＷ陣も状態を上げており不安なく臨めそうだ。

１０試合を残して順位は１３位。確実に勝ち点を積み、残留へ前進したいところだ。「順位としては（タイトルは）難しいけど、選手は向上心を持っていい反応をしてくれている」。故障者の続出でチーム状態は決して万全ではないが、総力戦で古巣を下し、上昇のきっかけをつかむ。