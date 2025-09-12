£Â£²¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¡¡¡ÖÇ½Âå¹©¥¤¥º¥à¡×ºÇ¸å¤ÎÀ¤Âå¡¦¾åÂ¼Âçº´¤¬³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¥¢¥Ô¡¼¥ë¡Ä£±£³¡¢£±£´Æü¤Ë£Â£±Àîºê¤È¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥²¡¼¥à
¡¡£Â£²¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¤Ï£±£±Æü¡¢¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥²¡¼¥à¤Î£Â£±ÀîºêÀï¡Ê£±£³¡¢£±£´Æü¡¦ÅìµÞ¥É¥ì¥Ã¥»¤È¤É¤í¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÅ²¬»ÔÆâ¤ÇÎý½¬¤·¤¿¡£ºòµ¨¡¢ÀìÂç¤«¤éÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤Ç²ÃÆþ¤·¡¢ÂçÂ´£±Ç¯ÌÜ¤Î¿·¿Í¡¦£Ó£Æ¾åÂ¼Âçº´¡Ê¤¿¤¤¤¹¤±¡¢£²£²¡Ë¤¬¡¢³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤Ø¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
¡¡¡Öºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÅÓÃæ¤«¤éÆþ¤Ã¤ÆÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤ËÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï£··î¤Î¿·ÂÎÀ©¤«¤é²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢²¿¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££±Ç¯·Ð¸³¤·¤ÆÈ½ÃÇÎÏ¤È¤«¡¢¾¯¤·¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡º£µ¨½é¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿£¶¡¢£·Æü¤Î£Â£²Ê¡Åç¤È¤Î£²Ï¢Àï¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¡£Âè£±Àï¤Ç¤Ï£±£·Ê¬£µ£°ÉÃ¤Î¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤Ç£³ÆÀÅÀ£±¥¢¥·¥¹¥È¡£Âè£²Àï¤Ï£±£²Ê¬£µ£¶ÉÃ¤Ç£²ÆÀÅÀ¤ÈÆÀ°Õ¤Î£³ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤ÏÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¿ô»úÅª¤Ë¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤Ç¼ý³Ï¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö½ÐÍè¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¥¹¥ê¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÇÂÇ¤Æ¤¿¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤À¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤¸¡£¤â¤Ã¤È¡¢³ÎÎ¨¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡£±¥·¡¼¥º¥ó·Ð¸³¤·¤Æ¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÆùÂÎ²þÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£Áê¼ê¤ÎÆÀÅÀ¸»¤È¤Ê¤ë³°¹ñ¿Í¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë£Ó£Æ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÇÉé¤±¤Ê¤¤ÂÎºî¤ê¤ËÃå¼ê¡££··î¤Î¿·¥Á¡¼¥à½éÆü¤Ë¤Ï¡¢¸«°ã¤¨¤ëÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÆþÃÄÅö½é¤«¤é£¸¥¥íÁý¤¨¤Æº£¤Ï£¹£±¥¥í¡ÊÅÐÏ¿¤Ï£¹£°¥¥í¡Ë¡£Áý²ÃÊ¬¤Ï¡¢¤Û¤Ü¶ÚÆùÎÌ¡£ÍÈ¤²Êª¤Ï°ìÀÚ¡¢¸ý¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó½ª¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢¿¹¡Ê¹âÂç¥Ø¥Ã¥É¡¢£³£¶¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¡¢¡Ø¥ª¥Õ¤Ë¤É¤ì¤À¤±½ÐÍè¤ë¤«¤¬¾¡Éé¤À¤¾¡Ù¤È¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢°Õ¼±Åª¤Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÏÃÃ¤¨¤Æ¤¤¿¡×
¡¡ºòµ¨¤Ï¤Þ¤ÀÂç³ØÀ¸¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤â¤Þ¤À¤Þ¤À´Å¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤ÆÀµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤òÊâ¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥±¤Î¤³¤È¤ò£²£´»þ´Ö¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤°¤é¤¤¡£Îý½¬Ãæ¤Î±ÇÁü¤â¸«ÊÖ¤·¤Æ¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡¡Æ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ºòµ¨¤ÏÁ´£¶£°»î¹ç¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿£Ó£ÆÁýÅÄ·¼²ð¡Ê£²£·¡Ë¤¬±¦Â¤ò¹üÀÞ¤·¡¢³«Ëë¤ÏÀäË¾Åª¡£¾åÂ¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ£Â£±ÀîºêÀï¤Ï¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤À¡£
¡¡¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤±¤É¡¢½Ð¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ºòµ¨¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢Îý½¬ÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¥·¥å¡¼¥È¤â¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÂÇ¤Ã¤Æ¤ë»þ¤¬°ìÈÖ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ØÉáÃÊÄÌ¤ê¡Ù¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×¡£
¡¡¹â¹»¥Ð¥¹¥±¤ÎÌ¾Ìç¡¦Ç½Âå¹©¡Ê¸½Ç½Âå²Ê³Øµ»½Ñ¡ËºÇ¸å¤ÎÀ¤Âå¡£¥ë¡¼¥¡¼¡¦¾åÂ¼¤¬³Ê¾åÁê¼ê¤Ë¡¢º£¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤ò¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤·ÀÚ¤ë¡£