¡ØE.T.¡Ù¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤ÇÊüÁ÷·èÄê¡¡¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ¼¤Ï»ÒÌò»þÂå¤ÎÏ²ÀîÂçÊå¤¬¿á¤ÂØ¤¨
¡¡¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°´ÆÆÄÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¡ØE.T.¡Ù¡Ê1982Ç¯¡Ë¤¬¡¢10·î10ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¡Ê¸å9¡§30¡Á¸å11¡§34¢¨ÊüÁ÷ÏÈ10Ê¬³ÈÂç¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¸ø³«Åö»þ¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¡Ê7754²¯¥É¥ë¡¿IMDb¡Ë¤òÈ´¤¤¤ÆÁ´À¤³¦¤ÇNo.1¤ÎÌó7.973²¯¥É¥ë¡ÊIMDb¡Ë¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£À¤³¦Ãæ¤ò´¶Æ°¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÈÌÅª¤À¤Ã¤¿¡Ö±§Ãè¿Í¡ÊAlien¡Ë¡×¤ËÂå¤ï¤ê¡ÖE.T.¡ÊTHE EXTRA TERRESTRIAL¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤òÀ¤´Ö¤Ë°ìÈÌ²½¤µ¤»¤ëÄø¤Î¼Ò²ñ¸½¾Ý¤òÀ¸¤ß¡¢±§Ãè¿Í¡áÃÏµå¤ò¿¯Î¬¤¹¤ëÉÝ¤¤Â¸ºß¤«¤éE.T.¡áÍ§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ëÃÏµå³°À¸Ì¿ÂÎ¤È¿Í¡¹¤Î°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏµå¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°ÛÀ±¿Í¡ÊE.T.¡Ë¤È¡¢¸ÉÆÈ¤Ê10ºÐ¤Î¾¯Ç¯¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤È¤ÎÍ§¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¡£¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°´ÆÆÄ¤¬Î¾¿Æ¤ÎÎ¥º§¤Ê¤É¡¢Ê£»¨¤Ê²ÈÄí´Ä¶¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¼«¤é¤Î¾¯Ç¯»þÂå¤Îµ²±¤ä»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£CG¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Åö»þ¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥¢¥Ë¥Þ¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Ê¤É¤ÎÆÃ»£µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤ÆE.T.¤ò¥ê¥¢¥ë¤«¤Ä¡¢°¦¤é¤·¤¤Æ°¤¤Ë±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¤Ï¡¢¸µ¡Ø¥Ô¡¼¥×¥ë¡Ù»ï¤Îµ¼Ô¤Ç¡¢Åö»þ¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¤ÎÎø¿Í¤À¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ã¥µ¡¦¥Þ¥·¥½¥ó»á¤¬Ã´Åö¡£ËÜºî¤Ï¡¢¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°´ÆÆÄ¤¬¡Ø¥ì¥¤¥À¡¼¥¹¡¿¼º¤ï¤ì¤¿¡ÔÀ»Ý¤¡Õ¡Ù¡Ê1981Ç¯¡Ë¤Î»£±ÆÃæ¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Ç»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤òÈà½÷¤ËÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¹½ÁÛ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£²»³Ú¤Ï¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°ºîÉÊ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤µð¾¢¡¦¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º»á¤¬Ã´Åö¡£°õ¾Ý¿¼¤¯´¶Æ°Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÇºîÉÊ¤ò¤è¤ê¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¾¯Ç¯¤Ï¡¢Åö»þ11ºÐ¤Î¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¤¬±é¤¸¤¿¡£ÆüËÜ¸ì¿áÂØ¤Ï¡¢¸ø³«Åö½é¡¢¿áÂØÈÇ¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°´ÆÆÄ¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ê¤é¡×¤È¼«¤é»ØÌ¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ÒÌò»þÂå¤ÎÏ²ÀîÂçÊå¡Ê1988Ç¯¤Î¼ýÏ¿Åö»þ12ºÐ¡Ë¡£¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤ÎËå¡¦¥¬¡¼¥Æ¥£Ìò¤Ï¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó»Ê²ñ¼Ô¤ä¡¢±Ç²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¥º¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡Ù¡Ê2000Ç¯¡Ë¤Î¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Ð¥ê¥â¥¢¤¬»ÒÌò»þÂå¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤±éµ»¤Ë¡ÈÅ·ºÍ»ÒÌò¡É¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤±¤¬¤ò¤·¤¿¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤ËE.T.¤¬»Ø¤òº¹¤·½Ð¤·¤Æ¼£¤¹¥·¡¼¥ó¤ä¡¢¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤¬E.T.¤ò¼«Å¾¼Ö¤Î¥«¥´¤Ë¾è¤»¤Æ¶õ¤òÈô¤ÖÍÌ¾¤Ê¥·¡¼¥ó¡¢¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë´¶Æ°Åª¤Ê¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¾ìÌÌ¤¬¿ôÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
