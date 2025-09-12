平成生まれの旅人が心惹かれた、昭和の面影残す木造建築【一人旅研究会の“日本”ノスタルジック写真館】

鄙びた温泉街、迷路のような路地、静かにたたずむ木造駅舎…。



一度も来たことはないのに、なぜか懐かしく心惹かれる。



そんな、郷愁溢れる風景を求めて旅する「一人旅研究会」こと栗原悠人さん。



栗原さんが全国各地でカメラに収めた心揺さぶるシーンをお届けする。



写真・文＝栗原悠人

私は平成生まれだが、昭和の色を濃く残す風景に惹かれてしまう。

年季の入った建物や物を見て、「長い間、誰かに大事にされているんだろうなぁ」と感情移入出来ることが、自分が生まれる前の風景にもノスタルジーを感じる理由なのではないかと思う。

「古い、汚い」ではなく、映画などのセットでは出し得ない、その空間が過ごしてきた「物語」にそっと触れるのも、旅情や郷愁探訪の一つの楽しみだ。

まちなかで出合った「昭和」の香り

■長野県中野市

夏空を背景に佇む木造の鄙びた停留所。中には地元企業の手書きの宣伝看板が。

■福岡県北九州市

木造アーケードが美しい到津（いとうづ）市場。多くのお店が閉業している。かつては多くの買い物客で賑わっていた。

■島根県奥出雲町

亀嵩（かめだけ）の町に残る木製電柱。一体いつからあるのだろう。電力会社による旧字体が使われたホーロー看板もあった。

木造の味わいが堪らない建築

■山梨県富士河口湖町

見事な味を醸す西浜簡易郵便局。看板に書かれた郵便局名の字体が素敵だ。この8年後にも再訪している。

■島根県津和野町

重要伝統的建造物群保存地区である津和野の裏通りの町並み。侘び寂びを感じる家屋が並ぶ姿が堪らない。

■山形県長井市

山形鉄道の羽前成田駅。大正11年に建設されているため、昭和レトロを通り越して大正浪漫を感じる情景だ。

■群馬県中之条町

四万（しま）温泉街にある昔ながらのお土産屋さん。奥には道路を跨ぐように渡り廊下が設置されている。

■北海道三笠市

半世紀以上前に閉山した炭鉱の立坑と、幾度の大雪を耐え抜いてきた木造住宅。とても令和に広がる光景に見えない。

■奈良県五條市

五條市コミュニティバスの立川渡（たてかわど）停留所。見るからに古い看板が並んでいて、歩む足を止めざるを得なかった。

（了）