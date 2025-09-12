¾¾±º¾¡¿Í»á¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤Î¡Øa-nation¡ÙÂç¥È¥ê¥¹¥Æー¥¸¤Ë´¶·ã¡¡¡È²ñÄ¹¤Èayu¡É¤ÎÊÂ¤Ó¤Ë¡Ö¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¤Ê¤¼¤«µã¤±¤ë¡×
¡¡avex³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¤Î¾¾±º¾¡¿Í»á¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¤¢¤æ¤È°ì½ï¤Ëa-nation2025¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤èー¡ª¡ÚÉÍºê¤¢¤æ¤ß&¾¾±º¾¡¿Í¡Û¡×¤ò¹¹¿·¡£¡Øa-nation 2025¡Ù¤Ç¤ÎÇòÇ®¤Î2Æü¤Ë´°Á´Ì©Ãå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8·î30Æü¡¦31Æü¤ËÅìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢avex¼çºÅ¤Î²Æ¥Õ¥§¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡Øa-nation 2025¡Ù¡£ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤äXG¡¢µ×ÊÝÅÄÍø¿¡¢Hey! Say! JUMP¡¢NiziU¤Ê¤É¡¢ÁíÀª31ÁÈ¤Î¹ë²Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡31Æü¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¾¾±º»á¤¬²ñ¾ì¤ÎÂµ¤ÇTRF¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ¤Ï¤·¤ã¤°ÉÍºê¤òÈ¯¸«¡£ÉÍºê¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¤È¾¾±º»á¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢2¿Í¤Ç¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡£¡Ösurvival dAnce ～no no cry more～¡×¤Î³Ý¤±À¼¤Ë¹ç¤ï¤»°ì½ï¤Ë¼ê¤ò·Ç¤²¡¢¶Ê¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈÂç¤¤¯¼ê¤ò¿¶¤Ã¤ÆÀ¼±ç¤òÁ÷¤ëÌµ¼Ùµ¤¤ÊÉÍºê¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÉÍºê¤â¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£²«¶â¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÉÍºê¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤ë¾¾±º»á¡£¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬Ï¢È¯¤µ¤ì¤ÆÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏËþ³«¤Î²Ö²Ð¤È¤È¤â¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÉÍºê¤¬¡Öº£Æü½Ð±é¤µ¤ì¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥«¥âー¥ó¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¡ÖWOW WAR TONIGHT ～»þ¤Ë¤Ïµ¯¤³¤»¤è¥àー¥ô¥á¥ó¥È¡×¤ò±éÁÕ¡£¾¾±º»á¤Ï±ó¤¯¤Ç¥ê¥º¥à¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æー¥¸¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡£
¡¡¡Øa-nation¡Ù¤ò½ª¤¨¡¢Ï²¼¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾¾±º»á¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¼ä¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡¢¤³¤ì½ª¤ï¤ë¤È¡£ÀÎ¤«¤é²ÆµÙ¤ß¤ÎÅÚÆü¤ÏÁ´Éô¡Øa-nation¡Ù¤Ç¤µ¡¢ÆüËÜÃæ¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢ºÇ¸å¡¢Åìµþ¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë²Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÁÇÄ¾¤ò´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹ç¾§¤·¤¿¤ä¤Ä¡¢É÷Êª»í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¤è¤Í¡£ÍèÇ¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¤Í¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿ÍÍ»Ò¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡ÖºÇ¸å¤ä¤Ã¤Ñ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ð÷¤¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê´¶Æ°¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Í²¶¡×¤È¸À¤¦¾¾±º»á¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖºÇ¶áYouTube»£¤Ã¤Æ¤Æ¡¢´¶Æ°¤·¤¬¤Á¤Ê¥·ー¥ó¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤âÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¡©¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ä¤Ã¤³¤Þ¤ì¡¢¡Ö¸«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£¤½¤ì´Ö°ã¤¨¤À¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡×¤È¾È¤ì½¤½¤¦¤ËÈÝÄê¡£µã¤¤¤¿µã¤¤¤¿¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤¡¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¤À¤è¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¤Ï¡¢º£²ó¤Î¡Øa-nation 2025¡Ù¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ËþÂ´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¡Øa-nation 2025¡Ù¤ÎÌ©Ãå¤È¤¤¤¦¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥Æー¥¸¤ÎÉñÂæÎ¢¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Ê¿À®¤Î²»³Ú¤òÃÎ¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾¾±º»á¤ÈÉÍºê¤¬ÊÂ¤ó¤ÇTRF¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤òÎáÏÂ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢avex¤ÎÎò»Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë´¶³´¿¼¤¤Æ°²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¶Ú¥È¥ì¤ÎÀ®²Ì¤¬À¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¡¹¤·¤¤2¿Í¡×¤È¡¢¾¾±º¤Î¶á±Æ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡áËÜ ¼ê¡Ë