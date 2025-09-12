

中国では「専業子供」という言葉が流行している。社会への抵抗として“無為”を選ぶ「寝そべり族」とは異なり、「専業子供」は家庭内で介護などの役割を担い、その対価として親から給料を貰っている。※上記はイメージです（写真：Fast&Slow / PIXTA）

「専業主婦」という言葉には耳なじみがあると思うが、「専業子供」は聞いたことがあるだろうか？

これは中国で近年注目される流行語「全职儿女（フルタイムの息子・娘）」の訳語だ。大学を卒業しても就職せず、実家に暮らしながら親の世話や家事を担い、その代わりに生活費を受け取る20〜40代を指す。いわゆる一人っ子世代。

この言葉は2023年初めからSNSやネットメディアで急速に広まり、特に就職シーズン（6〜9月）には大きな話題となった。背景には、若者の就職難、都市生活の高コスト、親との同居の増加といった事情がある。いまや単なる流行語を超え、若者の生きづらさや社会構造への問いを投げかける概念として定着しつつある。

「大学卒業＝失業」と揶揄されるほどの就職難

「専業子供」が今年もさらに増えると予測される背景には、若者（16〜24歳）の失業率の高さ（2025年7月時点で17.8％）、そして過去最多となった大学卒業生1222万人（昨年より43万人増加）という現実がある。昨年、大卒者の就職率は55.5％で、「卒業＝失業」と揶揄されるほど、若者の就職難が深刻だ。

「専業子供」と同じく、「慢就业」も就職をめぐる流行語だ。「慢」は“ゆっくり”、「就业」は“就職”を意味する。つまり「ゆっくり就職」だ。働き口を探しながら過ぎていく日々は、まるでサミュエル・ベケットの戯曲『ゴドーを待ちながら』のように、終わりの見えない待機と切望に包まれている……。



宅配の仕事をする中国の若者（筆者友人提供）

中国の若者にリアルを聞いてみると…

筆者が何人かの若者と学者に「専業子供」について尋ねてみると、即時に返ってくるリアクションは決まって「苦笑い」。共通しているのは「理想の仕事を見つけるのはとても難しい」という思いだ。

大学4年生の馬さん（21歳・男性）は、政府が公表する就職率や失業率に強い疑念を抱いている。

「実際の失業率は、公式の数字よりはるかに高いはずだ。大学の就職率データもかなり操作されているのではないだろうか。私が在学する大学では、学生が内定先と契約しなければ卒業証書を受け取れない仕組みになっている。そのため大学側は“就職率95％”と公表しているが、実際は20％にも満たないかもしれない。多くの人は形式的に企業と契約するだけで、実際には働いていない“見せかけの就職”をしている。私は『専業子供』の道を選ばず、来年は日本に留学するつもりだ」

上海市の陳さん（23歳・男性）はこう語る。

「私は『専業子供』というより、『兼職子供』だろう。親に完全に頼るわけにはいかない。実家に一時避難中……大学を卒業したが、理想の仕事が見つからず、今は大学院進学の準備をしている。週に3日間はデリバリーで働き、ほかの日は家事を手伝う。両親から少しだけお小遣いをもらう」

親から家事の報酬として月8万円もらう33歳女性

福建省に暮らす荘さん（33歳・女性）の朝は早い。午前6時にはすでに台所に立ち、両親の朝食を支度する。その後、両親が仕事に出かけると、荘さんは家事を片づけ、買い物の準備に取りかかる。

荘さんは毎月、両親から「給料」として4000元（約8万2000円）を受け取っている。彼女にとって、3食の準備や家事は、自分を育ててくれた両親への恩返しだ。周囲から「家に逃げている」と言われたこともあったが、彼女はそれを「恥」とは思っていないと語る。家族と共に過ごす時間に、満足しているようだ。

荘さんはかつてIT企業で事務の仕事をしていたが、コロナで経営が悪化し、多くの同僚とともに解雇された過去がある。

上海の大学教授（50代・男性）は、若者の就職状況についてこう分析する。

「いまの中国では、大専（短期大学や専門学校）を卒業し、関連資格を取得している方が、一般の大学卒よりも就職に有利な場合がある。給与面でも大専卒の方が高い傾向すら見られる。だから大学を卒業した後、大専に進学する人もいる」

さらに教授は続ける。

「『蓝领（ブルーカラー）』は『白领（ホワイトカラー）』よりも職を得やすく、代表例がフードデリバリーや配車サービスだ。博士号を持つ人も比較的就職しやすいが、最も厳しいのはその中間層にあたる大学卒業者だろう。これは中国の社会構造や経済状況の歪みを映し出している。いずれにせよ、大学生の就職難と『専業子供』は深刻な社会問題だ」

専業子供は一種の“贅沢な逃避”？

経済の減速、不動産市場の低迷、民間企業の採用縮小などが重なり、若者が希望する職に就ける可能性は年々低下している。したがって、「専業子供」現象が広がっている。社会が若者を受け入れられなくなった結果、家庭が最後の避難所として機能しているとも言える。

しかし、家庭がすべての若者にとって安全な「港」であるとは限らない。「専業子供」が成立するのは、親に経済的余裕がある場合に限られ、ある意味で“贅沢な逃避”とも言える。

経済的に困窮している家庭では、「専業子供」という選択肢自体が存在しない。より厳しい局面を強いられている。

一部のマスコミは「専業子供」を「親孝行の職業」と持ち上げる。一人っ子政策の影響で親が子に強く依存する構図がある。家族内の役割分担が再定義され、「子供＝家庭内労働者」として位置づけられつつあるのだ。

2024年末時点で、中国の60歳以上人口は約3億1031万人、総人口の22％に達する。多くの一人っ子家庭は、両親や祖父母の高齢化に伴い、介護を担う人材が不足するという現実に直面している。

こうした中で登場した介護「専業子供」は、社会に幅広い議論を呼び起こした。支持派は、高齢者介護の担い手を確保しながら、若者に新たな就職の選択肢を与える点を評価する。ある学者は「『専業子供』は伝統的な孝道文化を現代的に解釈したものだ」と肯定的に捉える。

一方で、反対の声も根強い。若者が長く社会から離れれば職業技能が衰え、将来のキャリア形成に影響しかねない。さらに介護の負担は家庭の経済を圧迫し、すべての家庭が担える仕組みではないと指摘される。

かつて一人っ子は「小皇帝」と呼ばれ、家族の愛情を一身に受けて育った。だが成長すると就職難という現実に直面し、やがて両親や祖父母を支える「専業子供」という重い役割を背負う。そこには、逃れがたい宿命のような影が落ちている。



中国では就職だけでなく大学受験も熾烈を極める。北京大学や清華大学など一流大学への進学を諦め、日本の東京大学などに”逃避”する学生もいるという（写真：筆者友人提供）

日本では親への経済的依存は「恥」と見なされがち

日本と中国では、親子の距離感と社会的価値観の違いがある。日本では成人後の自立が普遍的な価値観とされ、親に経済的依存を続けることは「恥」と見なされがちだ。

介護について、中国では「孝」の観念が根強く、親の介護を子が担うことが当然とされやすい。一方、日本では公的介護保険制度が整っており、家族に依存せずとも介護サービスを利用できる。

さらに、一般の親世代の資産状況も異なる。中国の都市部では不動産や投資で富を築いた親が多いが、日本では年金と貯蓄に頼る家庭が多く、子を「雇う」余裕は限られている。そういう意味では、「専業子供」が日本に根付く余地は小さいのかもしれない。

