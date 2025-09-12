「髪の毛が長くて雨で湿気が多い時は…」美人女性空手家の三つ編みヘアに反響「可愛い」「とてもチャーミング」「素敵」

自身のSNSでキュートな三つ編みヘアを披露した植草歩さん(C)Getty Images

東京五輪の空手組手女子日本代表で、現在は母校・日体大柏高（千葉）の空手道部監督を務める植草歩さんが、9月12日までに自身のインスタグラムを更新。三つ編みヘアを披露し、フォロワーの反響を呼んでいる。

【写真】キュートな三つ編みヘア！植草歩さんの実際の投稿をチェック

植草さんは鏡の前での自撮り写真を2枚投稿。そのうちの1枚は、長く編み込んだ髪を片手で持ち上げる様子が写されており、「髪の毛が長くて雨で湿気が多い時は 三つ編みになりがち」と記した。

フォロワーにとっては、新鮮に見えたようで、コメント欄には「とてもチャーミングですね」「歩さん 素敵です」「可愛い」と称賛の声が相次いだ。また、黒髪に黒のコーデとあって「黒がお似合いの美人さん」といった反応も寄せられた。

この他には、部員とファミレスとみられる場所で注文したパンケーキの写真もアップ。「久しぶりにパンケーキ食べた やっぱり好きだった 自分だけなら食べないけどありがとう！」と感謝をつづり、「そして今の高校生はみんな目線をはずして撮るらしい」と締めくくった。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]