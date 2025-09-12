◇セ・リーグ 広島3―2巨人（2025年9月11日 東京D）

広島・中村奨成外野手（26）が11日、チームの連敗を6で止める値千金のアーチをかけた。敵地での巨人戦で、同点の9回に先頭打者で左中間へ7号決勝弾。先発した試合で一発を放つと6戦6勝となった。8回1イニングを零封した島内颯太郎投手（28）が、敗戦投手となった前日の借りを返す4勝目。他力でもクライマックスシリーズ（CS）逆転進出を諦めない。

売り出し中のホープがひと振りで負の流れを断ち切った。延長戦が目前に迫った2―2の9回、先頭・中村奨が膠着（こうちゃく）状態にケリをつける7号決勝弾。放物線を描いた打球が敵地の左中間へ吸い込まれると、ヒーローは高々と右手を突き上げた。

「とにかく塁に出て何とかしようと。いい角度で伸びてくれたけど、スタンドに届くとは思っていなかった。ラッキー。1本打てて良かったです」

5番手の左腕・石川がカウント2―1から投じた、真ん中高めの変化球を振り抜いた。7月2日のヤクルト戦で、奥川から自己最多を更新する3号逆転2ランを放って以来のV弾。巨人戦は実に4本目で、先発した試合で本塁打を放つと6戦6勝の鮮やかさだ。

悲壮な覚悟を胸に刻み「アトがないと思ってやっている」という8年目。打撃で軒並みキャリアハイをマークし、首脳陣はリードオフマンとして起用し続ける。相手の配球を探り、バットが出ずに終わったのは今や昔。対戦を重ね、打席でのアプローチにも工夫を凝らす。成果だった。

「どんな投手に対しても自分の入りができるように。真っすぐをどこに打って行くか…まで、しっかり考えながらやっています」

チームを連敗ストップに導く千金弾。新井監督は「徐々に勝負強さが出てきている。結果にもつながっているので、自信になっているのかなと」と絶賛。「試合ごとに投手に対するプランを自分で立てている。今日たまたま奨成に“どんなプランニングだ？”って聞いたら、はっきりした答えが返ってきたし、入りからその通りにやっていた。成長を感じる」と目を細めた。

10日の敗戦で自力でのCS進出の可能性は消えた。だからといって、希望が完全になくなったわけじゃない。中村奨は発する言葉に力を込める。

「チームが勝てるように1番として引っ張っていけたら。まだまだ諦めていない。食らい付きたい」

12日から本拠地へ帰って中日、ヤクルトと4連戦。成長一途のリードオフマンは奇跡を信じて一心不乱にバットを振り抜く。（江尾 卓也）