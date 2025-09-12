イギリスのスターマー首相は、マンデルソン駐米大使を解任しました。マンデルソン氏は、アメリカで性的虐待の罪に問われた富豪との関係をめぐり、批判を浴びていました。

イギリスの外務省は11日、スターマー首相がアメリカに駐在するマンデルソン大使を解任したと発表しました。

マンデルソン氏は、性的虐待の罪で起訴され、勾留中に死亡した富豪のエプスタイン元被告と親交があり、書簡で元被告を「最高の友達」と記し、支援していたことなどが判明し、強い批判が出ていました。

マンデルソン氏は去年12月に駐米大使に任命されましたが、外務省は「2人の間で交わされたメールが、関係の深さと範囲が大使任命時に知られていたものと大きく異なることを示している」としています。

スターマー首相は前日の下院議会で「マンデルソン氏を信頼しており、英米関係において重要な役割を果たしている」と述べていて、野党は首相の任命責任を追及する方針です。

また、トランプ大統領は来週、イギリスを国賓として訪問する予定で、外交関係に影響が出る可能性もあります。