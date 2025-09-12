Promille新作シャンプーで枝毛・うねり・パサつきケア♡

Promille(プロミル)は、ダメージ補修に特化した新作『ホームケア シャンプー/トリートメント』を2025年10月1日(水)より全国ドン・キホーテ（一部店舗除く）にて発売します♡3種のケラチン1・2種のラクトン2・3種のプロテイン*3を配合し、切れ毛・枝毛・うねり・パサつきをしっかりケア。毎日のホームケアでサロン帰りのようなうるサラ髪へ導きます♪

切れ毛・枝毛をしっかり補修

プロミルホームケアシャンプー/トリートメントには、羊毛・羽毛・カシミヤヤギ由来の加水分解ケラチン*1を配合。髪の内部までアプローチし、ダメージによる切れ毛や枝毛を補修します。

ハリやコシを与えることで、まとまりやすく指通りなめらかな髪に♡

*1 加水分解ケラチン(羊毛/羽毛/カシミヤヤギ)(全て毛髪補修成分)

*2 γ-ドコサラクトン、メドウフォーム-δ-ラクトン(全て毛髪補修成分)

*3 加水分解シルク、加水分解エンドウタンパク、 加水分解コラーゲン (全て保湿成分)

うねり・パサつきを防ぐケア成分

植物由来のγ-ドコサラクトン・メドウフォーム-δ-ラクトン2が、熱に反応して髪に密着。ドライヤーやアイロンの熱から髪を保護し、気になるうねりをケアします。

さらに、加水分解シルク・加水分解エンドウタンパク・加水分解コラーゲン3が髪の芯まで潤いを与え、パサつきを防止。毎日の洗髪でしっとりまとまる髪へ導きます♪

香りも楽しむクラシックブーケ

シャンプー/トリートメントは、ヘア&ボディオイル『プロミルオイル』と同じクラシックブーケの香り。

花々と果実が重なる穏やかな香りがバスルームにふんわり広がり、洗髪のたびにリラックスタイムを演出します。

500ml/各1,870円(税込)、サッシェセット10ml/各165円(税込)で、気軽に試せるサイズも用意。

Promilleで毎日サロン帰りのうるサラ髪に♡

Promilleの新作ホームケアシャンプー/トリートメントは、3種のケラチン1・2種のラクトン2・3種のプロテイン*3配合で、切れ毛・枝毛・うねり・パサつきを一度にケア♡

クラシックブーケの香りでリラックスしながら、毎日の洗髪でサロン帰りのようなうるサラ髪を実感できます。2025年10月1日(水)より全国ドン・キホーテで発売です♪