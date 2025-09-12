ダウ平均は大幅反発 米経済指標で利下げ期待が更に強まる＝米国株概況
NY株式11日（NY時間16:25）（日本時間05:25）
ダウ平均 46108.00（+617.08 +1.36%）
S＆P500 6587.47（+55.43 +0.85%）
ナスダック 22043.07（+157.01 +0.72%）
CME日経平均先物 44630（大証終比：+460 +1.04%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は６００ドル超の大幅反発。注目されていた８月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が取引開始前に発表になり、総合指数で前月比０．４％上昇と予想を上回る上昇を見せた。前日の生産者物価指数（ＰＰＩ）とは違い、ＦＲＢの利下げ期待を後退させる内容ではあったものの、逆に市場は利下げ期待を強めている。
同時に発表になった米新規失業保険申請件数が予想以上に増加し、先週からの雇用への不安を正当化する内容となった。市場はむしろ、そちらのほうに敏感に反応していた模様。短期金融市場では年内３回の利下げを完全に織り込む動きが出ている。
米株式市場は発表直後こそ時間外でネガティブな反応も見られていたが、米国債利回りも低下したことから、通常取引に入るとポジティブな反応に変化している。米国債利回りの下げが米株式市場を下支えしているようだ。ヘルスケアや一般消費財などに買いが入り、ややローテーションの流れも見られる中、ダウ平均は大幅高となった。
ストラテジストからは、「米１０年債利回りが３％台に低下すれば、株式市場はさらに上昇する可能性がある」との指摘も出ていた。本日の米１０年債利回りは一時４％を割り込む場面も見られていた。
トミー・バハマやリリー・プルツァーなどのアパレルブランドを手掛けるオックスフォード・インダストリーズ＜OXM＞が決算を受け大幅高。１株利益が予想を大きく上回ったことを好感している。
バイオ医薬品のアビディティ・バイオ＜RNA＞が大幅安。５億ドルの増資計画が伝わった。新株発行で５億ドルを調達。本日の取引終了後に価格決定される見込み。
不動産売買のデジタルプラットフォームを提供するオープンドア・テクノロジーズ＜OPEN＞が急騰。共同創業者のラボイス氏とウー氏が取締役会に復帰し、ショッピファイ＜SHOP＞のネジャティアン氏を新ＣＥＯに任命すると発表した。
医薬品のアッヴィ＜ABBV＞が上昇。同社の「リンヴォック」の後発品訴訟で和解した。米国での後発品参入は２０３７年４月以降になる。
医療機関向けにクラウドソフトウェアを提供するウェイスター＜WAY＞が下落。投資会社のＥＱＴ、ベイン、そしてカナダ年金基金投資委員会（ＣＰＰＩＢ）が保有している同社株を売却する計画だと伝わった。売却価格は最大２．７％のディスカウントになるという。
マイクロン＜MU＞が７日続伸。データセンター市場における成長期待が強まり、アナリストからの強気評価を受けた。ＡＩサービスの拡大が需要を押し上げている。９月２３日に予定されている決算で、コンセンサスを大きく上回るガイダンスが期待されるという。目標株価を従来の１５０ドルから１７５ドルに引き上げている。
医療向けＡＩ診断などの医療機器を手掛けるテンパスＡＩ＜TEM＞が大幅高。心臓画像診断に用いるＡＩ搭載プラットフォーム「テンパス・ピクセル」のアップデート版について、ＦＤＡから承認を取得したと発表した。
メディア大手のワーナーブラザース・ディスカバリー＜WBD＞が急伸。８月に独立系映画製作者デイビッド・エリソン氏が買収したハリウッドスタジオのパラマウント・スカイダンス＜PSKY＞が同社の買収を準備していると伝わった。
