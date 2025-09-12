10·î¥¹¥¿¡¼¥È¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¡¢ÅÁÀâ¤ÎÆÃ»£¥É¥é¥Þ¤Ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡ª
Ì¡²è²È¡¦²£»³¸÷µ±¤¬¼ê¤¬¤±¤¿Ç¦¼ÔÌ¡²è¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¡£¤½¤Î¸¶ºî¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿ÅÁÀâ¤ÎÆÃ»£»þÂå·à¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¡Ê1967Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¥¯¥®ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤Î²£»³¸÷µ±¤Î¸¶ºîÌ¡²è¤òºÆ¤Ó¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡£»°ÃÓ¿ò»Ë´ÆÆÄ¡ßº´Æ£Âç¼ù¡ÊEXILE¡¿FANTASTICS¡Ë¤È¤¤¤¦¥³¥é¥Ü¤Ç¿·¤¿¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼»þÂå·à¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤¬¡¢10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÆ±¥É¥é¥Þ¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆÃÊó¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù
»þ¤ÏÀï¹ñ¡£Å·²¼Åý°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÎÌîË¾¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÎò»Ë¤Ëµ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡ÈÇ¦¡É¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼ç·¯¤ËÌ¿¤ò¤µ¤µ¤²¤¿Ç¦¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀï¹ñ»Ë¡½¡½¡£
º´Æ£Âç¼ù±é¤¸¤ëÀÖ±Æ¤È¤È¤â¤Ë¡È±Æ¡É¤Ç°ÅÌö¤¹¤ë¥Ð¥Ç¥£¡¦ÀÄ±Æ¤ËÊ±¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º´Æ£¤ÈÆ±¤¸FANTASTICS¤ÎÌÚÂ¼·Å¿Í¡£
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢ËÍ¤Ï¡£¡Ù¡Ê2024Ç¯¡¿TBS·Ï¡Ë¡¢¡Ø¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¼¡Ù¡Ê2024Ç¯¡¿MBS¡¦TBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¥É¥é¥Þ¡¢¡Ø·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡Ù¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô ¤ª²Û»Ò¤Î²È¤Î¿¯Î¬¼Ô¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë2025Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Î±Ç²è¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ëÀº±Ô¤¬¡¢º´Æ£¤ÈÂ©¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î±éµ»¹çÀï¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
ÌÀ¤ë¤¯¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÊÀ³Ê¤ÎÀÄ±Æ¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁÇ´é¤Ï¸µ°Ë²ì¤ÎÇ¦¼Ô¤Ç¡¢¤È¤Ü¤±¤¿¥¥ã¥é¤ÈÁêÈ¿¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤À¡£1967Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤Ç¤â¸«¤é¤ì¡¢Åö»þ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ¥Þ¥Í¤ò¤·¤¿¡Ö¤À¤¤¤¸¤ç¡¼¤Ö¢ö¡×¤â¸«¤â¤Î¤À¡£
º´Æ£¡õÌÚÂ¼¤È¤¤¤¦¡ÈFANTASTICS¤ÎºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¡É¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯Å¸³«¤¹¤ëÇ¦Ë¡¡¢VFX¤ÇÌ¥¤»¤ë²ø½Ã¤ä¶¯Å¨¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤¿¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×Ç¦¼Ô¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢Àï¹ñ¤Î°Ç¤òÀ¸¤¤ë¼ã¤Ç¦¤¿¤Á¤Î±ÑÍºëý¤Ëº£¤«¤é´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¢¡ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¤Î¤Ï¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤¿¤Á¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢²ÃÆ£ÎÊ¡¢Ç¦À®½¤¸ã¡¢ÊÁËÜ»þÀ¸¤é¸ÄÀ¤È¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¥ã¥¹¥È¤Î»²Àï¤â·èÄê¤·¤¿¡£
ÀÖ±Æ¡¢ÀÄ±Æ¤È¤È¤â¤Ë¿¥ÅÄ²È¤Î±Æ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¡¢2¿Í¤ò¡ÈÎÉ¤·»µ®Ê¬¡ÉÅª¤ËÅýÎ¨¤¹¤ëÇò±Æ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬²ÃÆ£ÎÊ¡£
¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¸ÄÀÇÉ¤¬¡¢ÂçÂü¤ò¾è¤ê¤³¤Ê¤·Çò±Æ¤È¤·¤Æ°ÅÌö¤¹¤ë³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿ÃË¤ò±é¤¸¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¿®Ä¹¤Î½Å¿Ã¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÖ±Æ¤ÎÁÇ¼Á¤ò¸«È´¤¯ÂìÀî°ì±×¤ËÊ±¤¹¤ë¤Î¤¬Ç¦À®½¤¸ã¡£
¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Ì¾Í¥¤¬¡¢¾Ð¤¦¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤Ê·øÊª¤Ç¡¢ÀÖ±Æ¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ò´í×ü¤·Åª³Î¤Ê½õ¸À¤ò¤¹¤ë°ì±×¤ò½Å¸ü¤Ë±é¤¸¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿®Ä¹¤Î½Å¿Ã¡¦±©¼Æ½¨µÈÌò¤ÏÊÁËÜ»þÀ¸¡£
ÇÐÍ¥¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥É¥é¥Þ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ë°ÛºÍ¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¤¿Í¤¿¤é¤·¤ÇÌî¿´²È¤Ç¤â¤¢¤ë½¨µÈ¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤Ë±é¤¸¤ë¡£
3¿Í¤Î¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤Î¹¥±é¤ËÃíÌÜ¤À¡£