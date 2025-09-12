10月12日より日本テレビ系で放送がスタートする及川光博主演の日曜ドラマ『ぼくたちん家』の追加キャストとして、渋谷凪咲と田中直樹（ココリコ）の出演が発表された。

参考：『ブラッシュアップライフ』幼い頃の自分に切なくなる 2周目の人生で色づく“嫌な思い出”

本作は、現代に様々な偏見の中で生きる“社会のすみっこ”にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて、明るくたくましく生き抜く姿を描く完全オリジナルストーリーのホーム＆ラブコメディ。心優しきゲイの動物飼育員・波多野玄一を主演の及川が演じるほか、クールなゲイの中学校教師・作田索役を手越祐也、中学3年生のトーヨコ少女・楠ほたる役を白鳥玉季がそれぞれ演じる。

渋谷が演じるのは、パートナー相談所に勤め、よき相談相手として玄一の恋を見守る百瀬あかり。渋谷は、「今作のテーマ。偏見をなくそうとは言っても本質的にはなくなっていない世の中。そんな部分に、愛と温もりと笑いの力で見ている人の心にそっと大切なものを届けてくれるお話に、胸が躍りました」と、本作に向けての深い愛情を語っている。

田中が演じるのは、玄一の親友・岡部成治。田中は、「このドラマを観てくださる皆さんにも家を探す時は岡部に頼みたいなぁと思って貰えるような、そんな岡部を演じたいです」とコメントしている。

さらなる追加キャストは近日発表される予定だ。

コメント渋谷凪咲

今作のテーマ。偏見をなくそうとは言っても本質的にはなくなっていない世の中。そんな部分に、愛と温もりと笑いの力で見ている人の心にそっと大切なものを届けてくれるお話に、胸が躍りました。私が演じさせていただく百瀬は、パートナー相談所のカウンセラーで及川さん演じる玄一と向き合います。太宰治の「人間は恋と革命のために生まれてきたのだ」この言葉を軸に、懸命に生きる百瀬のユニークな人間味をお届け出来るよう頑張ります。

田中直樹（岡部成治役）

ひびの不動産の岡部成治を演じさせていただきます。とても素敵なテーマの作品で、「えっこの先どうなっていくのよ？」とドキドキしながら台本を読ませていただいております。そんなワクワクする作品に参加させていただけてとても光栄です。親友の玄一をはじめ、索やほたる、様々な方とご一緒させていただくのが今からとても楽しみです。このドラマを観てくださる皆さんにも家を探すときは岡部に頼みたいなぁと思って貰えるような、そんな岡部を演じたいです。（文＝リアルサウンド編集部）