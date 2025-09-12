ROIROM½é´§ÈÖÁÈ¡ÖROIROM ROAD¡×Âè2ÏÃ¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¡ª²Æì¿©ºà¤ò»È¤¤ÎÁÍý ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¼ê»æ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤¹
ROIROM¤Ë¤è¤ë½é¤á¤Æ¤Î´§ÈÖÁÈ¡ÖROIROM ROAD¡Ê¥í¥¤¥í¥à ¥í¡¼¥É¡Ë¡×Âè2ÏÃ¤òËÜÆü9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë24:40¡Á25:09 ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡£ÊüÁ÷¸å¡¢TVer¤Ë¤ÆÇÛ¿®¡£Hulu¤Ç¤Ï¡¢Ì¤¸ø³«±ÇÁü¤ò´Þ¤àÆÃÊÌÈÇ¡ÊÁ´4ÏÃ¡Ë¤¬ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¿Íµ¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿ËÜÂ¿ÂçÌ´¡Ê¤Û¤ó¤À ¤Ò¤í¤à¡Ë¤ÈÉÍÀîÏ©¸Ê¡Ê¤Ï¤Þ¤¬¤ï ¤í¤¤¡Ë¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦ROIROM¡£2025Ç¯5·î8Æü¤ËÅÅ·â¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤«¤é¡¢»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢Ç®¤¤ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß19ºÐ¤ÎÏ©¸Ê¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤ò¼õ¤±¡¢14ºÐ¤Î¤È¤¤ËÅÏ´Ú¡£¹â¤¤¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¡£¸½ºß25ºÐ¤ÎÂçÌ´¤Ï¡¢¼ñÌ£¤Î¥®¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤Æºî»ìºî¶Ê¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¤½¤Î³Î¤«¤Ê²Î¾§ÎÏ¤¬¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊROIROM¤Î½é¤á¤Æ¤Î´§ÈÖÁÈ¡£Âè2ÏÃ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤â¡¢Ï©¸Ê¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢2¿Í¤¬Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë²Æì¤Ç¡¢Èà¤é¤Î¡È¥ë¡¼¥Ä¡É¤òÄÉ¤¦Î¹¤ËÌ©Ãå¡£ROIROM¤¬¡Ö»×¤¤½Ð¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¾ì¡×¤ä¡ÖÈëÌ©¤ÎÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÏÃÂê¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤ä¡ÖÀäÉÊ¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¡×¤Ê¤É¤ò¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤Ê¤¬¤é½ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
Á°²ó¤ÎÂè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤¬2Ç¯Á°¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤ËËèÆü´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿ÆáÇÆ»Ô¤ÎÎý½¬¾ì¤òË¬¤ì¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¸»Õ¤ÈºÆ²ñ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åö»þÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿©Æ²¤Ç¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÃíÊ¸¤·¾®Ê¢¤òËþ¤¿¤·¤¿¸å¤Ï¡¢²Æì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÂÎ¸³¤·¤¿¡£
Âè2ÏÃ¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤Ë¡ª¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¸å¤Ë¤è¤¯Î©¤Á´ó¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ó¡¼¥Á¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢Èà¤é¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¿ÍÊª¤ÈºÆ²ñ¡£¤Þ¤¿¡¢²Æì¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¸¶ÅÀ¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¤³¤È¡¢¾Íè¤Î¤³¤È¤Þ¤Ç¸ì¤êÌÀ¤«¤¹¡¢¤³¤³¤À¤±¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ROIROM¤Î»Ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¡£²Æì¤ÎÀÄ¤¤¶õ¤Î²¼¤Ç¡¢2¿Í¤ÎÀÄ½Õ¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÎ¹¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£
¡üÆüË×¤Þ¤Ç¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¡©2¿Í¤Î»×¤¤½Ð¤Î¥Ó¡¼¥Á¤ÇÍ¼Æü¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡Ä
Á°²ó¡¢²Æì¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤ä¥ë¡¼¥Ä¤òË¬¤Í¤¿ROIROM¡£250m¤òÄ¶¤¨¤ë¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤ËÄ©Àï¤·½ª¤¨¤ë¤È¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÍ¼Êë¤ì»þ¤Ë¡£
Ï©¸Ê¤¬¡ÖÀÎ¡¢°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥Ó¡¼¥Á³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¡¢¡Ö¤¢¤½¤³¤ÇÍ¼Æü¸«¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÂçÌ´¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÌÚÌÊ¸¶¡Ê¤â¤á¤ó¤Ð¤ë¡Ë¡©ÌÚÌÊ¸¶¥Ó¡¼¥Á¡©¡×¤È¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¤Îµ¢¤êÆ»¤Ë¤è¤¯Î©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Ó¡¼¥Á¤ÎÏÃ¤Ë¡£
¤¹¤Ç¤ËÆü¤¬Êë¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¡Ö¤Ç¤â¤µ¡¢¶á¤¤¤«¤é¹Ô¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡¢¡Ö¹Ô¤±¤ë¡©¡×¤È¡¢µÞ¤¤çÌÚÌÊ¸¶¥Ó¡¼¥Á¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡Ä¡ª°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¼Ö¤Ç30Ê¬¡¢Ìµ»ö¤ËÅþÃå¤·¡ÖÃå¤¤¤¿Ãå¤¤¤¿¡Á¡×¡¢¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡ª¡×¡¢¡ÖµÞ¤²µÞ¤²¡ª¡×¤ÈÂç¹²¤Æ¤Ç¥Ó¡¼¥Á¤Ë¶î¤±¹þ¤à2¿Í¡£¤®¤ê¤®¤ê¤Ç¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡ª
ROIROM¤¬Í¼Æü¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡ÈÌ´¡É¡¢¤½¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëcHaRm¡Ê¥Á¥ã¡¼¥à¡Ë¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤È¤Ï¡Ä¡©
¡ü2ÏÃ¸«¤É¤³¤í¡Î1¡Ï¡Ú2¿Í¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¿ÍÊª¤¬ÌÀ¤«¤¹°Õ³°¤ÊÁÇ´é¡Û
Á°²ó¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¾ì¤Ç²¸»Õ¤Ç¤¢¤ëYASUÀèÀ¸¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿ROIROM¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÆ±¤¸Æü¤Ë¤â¤¦1¿Í²û¤«¤·¤¤¿ÍÊª¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤éÈà¤é¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó±þÊçÆ°²è¤Ê¤É¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿µÜÊ¿¼é°íÏº¡Ê¤·¤å¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë¤µ¤ó¤À¡£
µÜÊ¿¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢Ï©¸Ê¤ÎÃæ³Ø»þÂå¤Ë²Æì¡¦Ë¸«¾ë»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÆ°²è¤ò¤¤¤Ä¤â»£±Æ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£µÜÊ¿¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡ÊÏ©¸Ê¤Ï¡Ë¤º¤Ã¤ÈÍÙ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÅØÎÏ¤Î¿Í¡×¤È²û¤«¤·¤à¡£
°ìÊý¤ÎÂçÌ´¤Ï2021Ç¯¤ËµÜÊ¿¤µ¤ó¤È½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Ï©¸Ê¤è¤ê¤âÀè¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÏ©¸Ê¤è¤êÀè¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡×¤È°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤Ë¶Ã¤¯ÂçÌ´¡£Ï©¸Ê¤¬¡Ö²¿¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢µÜÊ¿¤µ¤ó¤ÈÂçÌ´¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÍÑ¤ÎÆ°²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¡×¤È¸ì¤ëÂçÌ´¡£
µÜÊ¿¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¤ÎÂçÌ´¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÂçÌ´¤¯¤óÃÏ²¼¼¼¤Çµã¤¤¤Æ¤¿¤ó¤è¡£²ù¤·¤¤¤Ã¤Æ¡×¤ÈË½Ïª¡£ÂçÌ´¤Ï¡Ö¤â¤¦²¶¤À¤«¤é¤½¤ì¤ä¤á¡Ä ²¶¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Î¿Í¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤éÂ¿Ê¬²¶¡¢µã¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¥¿¥¸¥¿¥¸¡£
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤òÄ¹Ç¯ÃÎ¤ëµÜÊ¿¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡¢ROIROM¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤ÎÊÑ²½¤È¤Ï¡Ä¡©
¡ü2ÏÃ¸«¤É¤³¤í¡Î2¡Ï¡Ú¹ë²Ú¥Û¥Æ¥ë¤Ç²Æì¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¡ÈÃË¥á¥·¡É¤òÈäÏª¡ª¡Û
²Æì¤Ç¤Î¡È¥ë¡¼¥ÄÎ¹¡É¤òËþµÊ¤·¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡£º£²ó¤Î½É¤Ï¡¢¡ÖBEB5¡Ê¥Ù¥Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Ë²ÆìÀ¥ÎÉ³À by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×¡£1Ç¯Ãæ³Ú¤·¤á¤ë¥×¡¼¥ë¤ä¥Ð¥ì¥ë¥µ¥¦¥Ê¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¹ë²Ú¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤À¡£
¡Ö¤³¤Î½Ö´Ö¤¬°ìÈÖ¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤è¤Í¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¤ÈÉô²°¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤é¶»¤òÌö¤é¤»¤ëÂçÌ´¡£¤¤¤¶Éô²°¤ØÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¡Á¡ª¥¹¥²¥§¡×¡¢¡Ö¤¨!? ¤ä¤Ð¤ä¤Ð¡×¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡×¤È¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿Éô²°¤ËÂç¶½Ê³¡£
¿²¼¼¤Ø°ÜÆ°¤·¡¢2¤ÄÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥Ù¥Ã¥É¤Î¤¦¤Á¤É¤Á¤é¤Ë¿²¤ë¤Î¤«·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÂçÌ´¤ÈÏ©¸Ê¤Ë¤Ï½ÉÇñ¤¹¤ëºÝ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤¤¤Ä¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¥Ù¥Ã¥É¤Î°ÌÃÖ¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ËÂçÇú¾Ð¡ª
¤½¤·¤ÆÉô²°¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤ò¸«¤ÆÎÁÍý¤¹¤ë°ÕÍß¤¬Í¯¤¤¤¿2¿Í¤Ï¡¢²Æì¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥µ¥ó¥¨¡¼¡×¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¡Ö²Æì¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤µ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¢¤ë¤±¤É¤Í¡×¡¢¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¤¤¤¤¿¤¤¤Í¡×¡¢¡ÖÃË¥á¥·¡×¡¢¡ÖÃË¥á¥·¤À¤è¡ª¤ä¤Ã¤Ñ¡¢¤¢¤È¤Ï¤¢¤ì¤À¤è¡¢¾Æ¤¤½¤Ð¡×¤È¡¢Í¼¿©¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÁêÃÌ¤¹¤ëROIROM¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¤Êª¤Î¸å¤Ï¡¢Ï©¸Ê¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²Æì¤ÎÍÌ¾¤ÊÀäÉÊ¥¹¡¼¥×¤ò¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¾ï¤Ë¹ÔÎó¤À¤È¤¤¤¦¿Íµ¤Å¹¤Î¥¹¡¼¥×¤Î¤ªÌ£¤Ï¡Ä¡©
¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤¬ºî¤ë²Æì¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¡ÈÃË¥á¥·¡É¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«!?
¡ü2ÏÃ¸«¤É¤³¤í¡Î3¡Ï¡Ú¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¼ê»æ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤¹¡Û
Í¼¿©¤ò¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¡¢¤¿¤²Ð¤ò°Ï¤ó¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¡£Ï©¸Ê¤Ï¡Ö¤Þ¤¿Íè¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡¢¡Ö¼¡¤Ï²¿¤«Âç¤¤ÊÈ¯É½¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤Þ¤¿Íè¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¸À¤¤¡¢ÂçÌ´¤Ï¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖcHaRm¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¡×¤È¡¢ºÆ¤Ó²Æì¤Ç³èÆ°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡£
¤¹¤ë¤ÈÂçÌ´¤¬ÆÍÁ³¡¢¡Ö½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¤Ò¤½¤«¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¼ê»æ¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ª¡Ö¥Þ¥¸¤Ã¤¹¤«¡©¡×¤È¶Ã¤¯Ï©¸Ê¡£¡ÖÆÍÁ³¤À¤±¤É¡¢²¶¤ÈROIROM¤È¤·¤ÆÁÈ¤ó¤Ç¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡×¤È¼ê»æ¤ÎÃæ¤Ç¸ì¤ëÂçÌ´¡£ÂçÌ´¤¬ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿Ï©¸Ê¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤Ï¡Ä¡©
°ìÊý¡¢¼Â¤ÏÏ©¸Ê¤âÂçÌ´¤Ø¤Î¼ê»æ¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£ÂçÌ´¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤ó¤«Ê¹¤¯Êý¤â¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¡¢¥½¥ï¥½¥ï¤·¤ÆÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¡£
½é¤á¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Î¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ROIROM¤¬¡¢¾¯¤·¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¸ì¤Ã¤¿¡¢¸ß¤¤¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¡È¥ë¡¼¥ÄÎ¹¡É¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡Ä¡©
¡ü²Æì¥í¥±2Æü´Ö¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î´¶ÁÛ
2¿Í¤Ë¡¢²Æì¥í¥±¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ÉÍÀîÏ©¸Ê¡Ö²¸¿Í¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ½é¿´¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤âÂçÌ´¤¯¤ó¤Ï¡¢µã¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òÏ¢È¯¤ÇË½Ïª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª½é¤á¤Æ¤Î´§ÈÖÁÈ¤Ç¥ë¡¼¥Ä¤ò¤¿¤É¤ë¡¢ROIROM¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊÉôÊ¬¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿ÈÖÁÈ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£cHaRm¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¥¯¥¹¥Ã¤Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
ËÜÂ¿ÂçÌ´¡Ö³Ú¤·¤¤¤³¤È¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾®¤ÃÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀÎ¤«¤éËÍ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡È¤³¤ó¤Ê¤Ëµã¤¯¿Í¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¡É¡£±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¡¢¼å¤¤¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤¹¤é¤âº£²ó¤ÎROIROM ROAD¤Ç´ÝÍç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
