佐藤大樹演じる“赤影”のバディ“青影”は佐藤と同じFANTASTICSの木村慧人！『仮面の忍者 赤影』追加キャスト発表

佐藤大樹（EXILE / FANTASTICS）の主演で、10月26日に放送スタートするテレビ朝日系ドラマ『仮面の忍者 赤影』の追加キャストが発表された。

■佐藤大樹と木村慧人による“新世代の忍者バディ”爆誕

佐藤大樹演じる赤影とともに、“影”で暗躍するバディ・青影に扮するのは佐藤と同じFANTASTICSの木村慧人。

パフォーマーだけではなく、『さっちゃん、僕は。』（2024年／TBS系）、『レッドブルー』（2024年／MBS・TBS系）などのドラマ、『君がトクベツ』『仮面ライダーガヴ お菓子の家の侵略者』（ともに2025年）などの映画でも活躍する精鋭が、佐藤と息ピッタリの演技合戦を披露する。

明るくマイペースな性格の青影だが、その素顔は元伊賀の忍者で、とぼけたキャラと相反した実力者。1967年のテレビシリーズ『仮面の忍者 赤影』でも見られ、当時の子供たちがこぞってマネをした“あの”「だいじょーぶ♪」も見ものだ。

佐藤＆木村という“FANTASTICSの最強コンビ”が織りなす、目まぐるしく展開する忍法、VFXで魅せる“怪獣”や強敵を相手にしたノンストップ忍者アクション、戦国の闇を生きる若き忍たちの英雄譚に今から期待が高まる。

■脇を固める実力派俳優たち

さらに、加藤諒、忍成修吾、柄本時生といった個性と実力を兼ね備えたキャストの参戦も決定。

赤影、青影とともに“織田家の影”として生き、ふたりを“良き兄貴分”的に統率する白影を演じるのが加藤諒。数多くのドラマ、映画で存在感を発揮する個性派が、大凧を乗りこなし白影として暗躍する覚悟を決めた男に。赤影、青影、白影の異色のトリオが戦国の世を舞台に大活躍する。

また、信長の重臣であり、赤影の素質を見抜く滝川一益に扮するのが忍成修吾。ドラマ・映画になくてはならない名優が、笑うことが苦手な堅物で、赤影の優しさを危惧し、的確な助言をする一益を重厚に演じる。

さらに、信長の重臣・羽柴秀吉役は柄本時生。俳優だけではなくドラマのプロデュースなどマルチに活躍する異才が、明るい人たらしで野心家でもある秀吉をコミカルに演じる。3人の実力派俳優の好演に期待だ。

■番組情報

テレビ朝日『仮面の忍者 赤影』

2025年10月26日スタート！

毎週日曜 24:10～24:40 ※一部地域を除く

出演：佐藤大樹（EXILE / FANTASTICS）、木村慧人（FANTASTICS）、加藤諒、忍成修吾、柄本時生 他

原作：横山光輝（「仮面の忍者 赤影」）

脚本：渡辺雄介

総監督：三池崇史

ゼネラルプロデューサー：横地郁英（テレビ朝日）

協力プロデューサー：服部宣之（テレビ朝日）

プロデューサー：大内萌（テレビ朝日）、秋山貴人（テレビ朝日）、栗生一馬（東映）、石崎宏哉（東映 / 「崎」は、たつさきが正式表記）、瀧島南美（東映）、坂美佐子（OLM）

制作プロダクション：東映京都撮影所、OLM

制作：テレビ朝日 東映

【あらすじ】

織田信長の天下統一が目前に迫った頃、琵琶湖の南に“金目教（きんめきょう）”という怪しい宗教がはびこっていた。それを信じない者は恐ろしいたたりに見舞われるという――。信長は“金目教”の実態を秘密裏に探るため“仮面の忍者”を頼ることに…。

忍びとして影に生きる青年（佐藤大樹）が、やがて“仮面の忍者 赤影”として立ち上がる物語が幕を開ける。

