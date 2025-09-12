NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜後8・00）に出演中のタレントで画家の片岡鶴太郎（70）の怪演が話題を呼んでいる。江戸時代の妖怪画家、鳥山石燕役。神出鬼没で、14日放送の第35回にも登場予定だ。本紙のインタビューに応じ「石燕先生の役を頂いたのは画家冥利（みょうり）に尽きます。僕自身も妖怪じみたところがありますから、うれしいですよね」と喜びを語った。

喜多川歌麿（染谷将太）の師匠として絵を教える人物。初登場時は、鬼気迫る表情で木の枝で地面に妖怪の絵を描き殴る姿が放送直後から話題となった。第35回では田沼意次（渡辺謙）が失脚し世の中が大きく動く中、ある妖怪を描く姿が描かれる。

反響を耳にし「石燕を演じた人物は今までに多分いません。僕が石燕のイメージを世の中に与えることになるので責任重大ですよ」と力を込める。一方で「演じている時はゾーンに入っていて、自分でも何が何だか分からないんです」と石燕が乗り移っているかのようだという。

「僕は演技をするとき、役とチャネリング（精神が結びつくこと）するんです」と独特の演技論を展開。「石燕が僕の体を勝手に動かしてくれるんです。だから演じた後にモニターで自分の演技を見て、“ああ、これが石燕先生なんだな”と分かるんです」と不敵に笑った。

コメディアンや俳優などマルチに活躍する鶴太郎。芝居のルーツにあるのは、モノマネタレントとしてのキャリアと、ヨガだ。「モノマネをしていた時も、実在の人間とチャネリングしていた。その人物が乗り移る感覚が俳優の仕事にもつながっています」と分析。また午後11時に起床し翌午前5時までヨガや瞑想（めいそう）をする生活習慣でも知られており「ヨガをやるとゾーンに入る。その経験があるから、撮影現場に入って衣装を着ると自然とスイッチが入り役に没入することができる」と明かした。

現代人がイメージする妖怪の姿を創作した人物として知られている石燕。同じ画家だけに「何もないところから何かを見つけて描く創造力にあふれた方。自分も静物画を描くとき、その物体のエネルギーも表現します。石燕先生のインスピレーションを学びたい」と刺激を受けている様子だ。 （吉澤 塁）

◇片岡 鶴太郎（かたおか・つるたろう）1954年（昭29）12月21日生まれ、東京都出身の70歳。1981年にスタートしたフジテレビ「オレたちひょうきん族」で近藤真彦のモノマネで大ブレーク。80年代後半からは俳優として活動。NHK大河ドラマ「太平記」（91年）や「麒麟がくる」（20年）などに出演。ボクシングやヨガのライセンス資格を取得するなどマルチな才能で活躍している。