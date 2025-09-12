¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÆî¿¿¶×¡¢¾×·âÅª¤ÊÀÖ¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¸ø³«¡ÖÈþ¸ª¤ËÈþÆó¤ÎÏÓ¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¥ì¥Ù¥Á²á¤®¡×
¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡Ê¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ë¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÆî¿¿¶×¡Ê32¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î»þÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤í¡¼¡ª¡ª·î¸«¥·¡¼¥º¥ó¤ËÉé¤±¤ë¤Ê¡¡¿§¤ó¤Ê¿Í¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿¤³¤Á¤é¤Î¥Ü¥Ç¥£¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë»£±Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¤µ¤Æ¸ºÎÌºÆ³«¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¥¸¥à¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Æ°²è¤â¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥Á¡¼¥È´ü¤«¤Þ¤·¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¥Ò¥Ã¥×¥¹¥é¥¹¥È¿·µÏ¿75kg¡×¤È¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¾å²ó¤ê¡¢Î¾¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¤Æ´î¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¶»¸µ¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿ÎÐ¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢ÎÐ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥·¥å¡¼¥º¤ò¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¥Ó¥¸¥å¥ì¥Ù¥Á²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÈþ¸ª¤ËÈþÆó¤ÎÏÓ¡¼¡¼¡¼¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¥ì¥Ç¥£¡¼¡×¡Ö¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥³¡¼¥ÇÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥»¥ó¥¹ÎÉ¤¡×¡ÖÀÖ¤â»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤³¤Á»Ë¾å¥Ù¥¹¥È3¤ËÆþ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¼Ì¿¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
Æî¤Ï²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¡£14Ç¯¤Ë¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÂç¾Þ2023¡×¤Ç¤Ï¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼²ñ¼Ò¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¡¼¥·¥ã¥Ð¡¼¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤âÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¼ñÌ£¤Ï¥¢¥Ë¥á´Õ¾Þ¡¢ÆÃµ»¤Ï¾¯ÎÓ»û·ýË¡¡£°¦¾Î¤Ï¡Ö¤Þ¤³¤Á¡×¡£SNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢»Å»ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Æ°²è¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£