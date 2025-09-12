大竹利絵子さんの大規模彫刻も出品された第３回「Ｔｏｋｙｏ Ｇｅｎｄａｉ」＝横浜市西区

世界有数の現代アートのギャラリーが集う国際フェア「Ｔｏｋｙｏ Ｇｅｎｄａｉ（東京現代）」が１２日から横浜・みなとみらい２１（ＭＭ２１）地区のパシフィコ横浜で始まる。今年が３回目で１４日まで。

税制改正で海外から美術品を持ち込みやすくなったことから開催が可能になった世界水準のイベントで、今回から秋開催となった。

世界三大ギャラリーに数えられるペース・ギャラリーが参加するなど１６カ国から６６の有力ギャラリーが出展。各ギャラリーを代表する作家のほか、新進気鋭の若手から重鎮までの作品が並んだ。

中でも目を引くのが、昨年「平櫛田中賞」を女性として初受賞した東京芸大彫刻科准教授の大竹利絵子さん＝横浜市＝の作品。木彫りによる少年や少女の大作はどこか神秘的で物語を想起させる。明るい色彩のポップな作品も多く、１１日に行われた内覧会には若い関係者も大勢訪れていた。

同イベント共同創設者のマグナス・レンフリューさんは「初めての９月開催で芸術の秋として各地で展開される文化活動と歩調を合わせる第一歩」と強調。昨年同様、来場者約２万人を見込んでいる。