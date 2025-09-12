渋谷凪咲＆田中直樹、新日曜ドラマ「ぼくたちん家」出演決定 主演・及川光博を支える役に
【モデルプレス＝2025/09/12】俳優の及川光博が主演を務める10月12日スタートの日本テレビ系日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分〜）に、女優の渋谷凪咲と田中直樹（ココリコ）の出演が決定した。
渋谷が演じるのは、パートナー相談所に勤め、良き相談相手として玄一の恋を見守る百瀬あかり。NMB48のメンバーとして人気を集め、数々のバラエティー番組で爪痕を残す渋谷は、第48回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞するなど俳優としても脚光を浴び、様々な作品で活躍中。日本テレビ系日曜ドラマの出演は本作でプロデューサーを務める河野英裕が手掛けた2023年4月期ドラマ「だが、情熱はある」に出演して以来となる。渋谷は、「今作のテーマ。偏見を無くそうとは言っても本質的には無くなっていない世の中。そんな部分に、愛と温もりと笑いの力で見ている人の心にそっと大切なものを届けてくれるお話に、胸が躍りました」と本作に向けての深い愛情を語っている。
◆渋谷凪咲＆田中直樹「ぼくたちん家」出演決定
主演の及川演じる心優しきゲイ・玄一を取り巻く新たなキャラクターとして、玄一の“ラブ”を支える渋谷、玄一の“ホーム”を支える田中の出演が解禁された。
田中は、玄一の親友・岡部成治役として出演が決定。コメディからシリアスまで変幻自在の演技で視聴者を惹き付け、今年1月期放送の同枠ドラマ「ホットスポット」でも話題を呼んだ。そんな彼が、本作では世話好きで人情味溢れる不動産屋として玄一を支えていく。田中は、「このドラマを観てくださる皆さんにも家を探す時は岡部に頼みたいなぁと思って貰える様な、そんな岡部を演じたいです」とコメントしている。
なお、本作を彩る他キャストたちも近日解禁予定である。
◆及川光博主演「ぼくたちん家」
本作は、現代の様々な偏見の中で生きる「社会のすみっこ」にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて、明るく逞しく生き抜く姿を描く完全オリジナルストーリー。恋も家族も人生も、めんどくさいし、ややこしい。それでもなぜか、ここにいる。そんなぼくたちん家の、奇妙なホーム＆ラブコメディとなっている。
◆渋谷凪咲コメント
今作のテーマ。偏見を無くそうとは言っても本質的には無くなっていない世の中。そんな部分に、愛と温もりと笑いの力で見ている人の心にそっと大切なものを届けてくれるお話に、胸が躍りました。私が演じさせていただく百瀬は、パートナー相談所のカウンセラーで及川さん演じる玄一と向き合います。太宰治の『人間は恋と革命のために生まれてきたのだ』この言葉を軸に、懸命に生きる百瀬のユニークな人間味をお届け出来るよう頑張ります。
◆田中直樹コメント
ひびの不動産の岡部成治を演じさせて頂きます。とても素敵なテーマの作品で、「えっこの先どうなっていくのよ？」とドキドキしながら台本を読ませて頂いております。そんなワクワクする作品に参加させて頂けてとても光栄です。親友の玄一をはじめ、索やほたる、様々な方とご一緒させて頂くのが今からとても楽しみです。このドラマを観てくださる皆さんにも家を探す時は岡部に頼みたいなぁと思って貰える様な、そんな岡部を演じたいです。
