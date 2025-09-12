FANTASTICS木村慧人、佐藤大樹主演ドラマ出演決定 “最強コンビ”が疾走感あふれる忍者アクション【仮面の忍者 赤影】
【モデルプレス＝2025/09/12】EXILE／FANTASTICSの佐藤大樹が主演を務めるテレビ朝日系『仮面の忍者 赤影』（毎週日曜深夜0時10分〜0時40分※一部地域を除く）が、10月26日より放送スタート。この度、FANTASTICSのメンバー・木村慧人らの出演が発表された。
【写真】佐藤大樹らLDHメンバー豪華集結のプライベートショット
時は戦国。天下統一を目指す織田信長の野望の裏には、決して歴史に記されることはない【忍】の存在があった。主君に命をささげた忍たちによる、もうひとつの戦国史。佐藤演じる赤影とともに、【影】で暗躍するバディ・青影に扮するのは、佐藤と同じFANTASTICSの木村。パフォーマーだけではなく、『さっちゃん、僕は。』（2024年／TBS系）、『レッドブルー』（2024年／MBS・TBS系）などのドラマ、『君がトクベツ』、『仮面ライダーガヴ お菓子の家の侵略者』（ともに2025年）などの映画でも活躍する精鋭が、佐藤と息ピッタリの演技合戦を披露する。
明るくマイペースな性格の青影だが、その素顔は元伊賀の忍者で、とぼけたキャラと相反した実力者。1967年のテレビシリーズ『仮面の忍者 赤影』でも見られ、当時の子供たちがこぞってマネをした“あの”「だいじょーぶ♪」も見ものとなっている。佐藤＆木村というFANTASTICSの最強コンビが織りなす、目まぐるしく展開する忍法、VFXで魅せる【怪獣】や強敵を相手にしたノンストップ忍者アクションが見どころとなる。
さらに、加藤諒、忍成修吾、柄本時生といった個性と実力を兼ね備えたキャストの参戦も決定。赤影、青影とともに【織田家の影】として生き、2人を【良き兄貴分】的に統率する白影を演じるのが加藤。数多くのドラマ、映画で存在感を発揮する個性派が、大凧を乗りこなし白影として暗躍する覚悟を決めた男を演じる。
信長の重臣であり、赤影の素質を見抜く滝川一益に扮するのが忍成。ドラマ・映画になくてはならない名優が、笑うことが苦手な堅物で、赤影の優しさを危惧し、的確な助言をする一益を重厚に演じる。信長の重臣・羽柴秀吉役は柄本。俳優だけではなくドラマのプロデュースなどマルチに活躍する異才が、明るい人たらしで野心家でもある秀吉をコミカルに演じる。
『三国志』など数多くの名作で知られる漫画家・横山光輝氏が手がけた人気忍者漫画『仮面の忍者 赤影』。その原作を実写化した伝説の特撮時代劇『仮面の忍者 赤影』（1967年）は昭和の子供たちをクギ付けにした、『スーパー戦隊』をはじめとするヒーロー番組の【元祖】とも呼べるテレビドラマとなった。今回、またこの横山氏の原作漫画を実写ドラマ化、日本映画界が誇る巨匠・三池崇史監督×注目のJ-POPパフォーマー・佐藤という夢のコラボによって令和に参上する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】佐藤大樹らLDHメンバー豪華集結のプライベートショット
◆木村慧人「仮面の忍者 赤影」出演決定
時は戦国。天下統一を目指す織田信長の野望の裏には、決して歴史に記されることはない【忍】の存在があった。主君に命をささげた忍たちによる、もうひとつの戦国史。佐藤演じる赤影とともに、【影】で暗躍するバディ・青影に扮するのは、佐藤と同じFANTASTICSの木村。パフォーマーだけではなく、『さっちゃん、僕は。』（2024年／TBS系）、『レッドブルー』（2024年／MBS・TBS系）などのドラマ、『君がトクベツ』、『仮面ライダーガヴ お菓子の家の侵略者』（ともに2025年）などの映画でも活躍する精鋭が、佐藤と息ピッタリの演技合戦を披露する。
◆加藤諒・忍成修吾・柄本時生の出演も解禁
さらに、加藤諒、忍成修吾、柄本時生といった個性と実力を兼ね備えたキャストの参戦も決定。赤影、青影とともに【織田家の影】として生き、2人を【良き兄貴分】的に統率する白影を演じるのが加藤。数多くのドラマ、映画で存在感を発揮する個性派が、大凧を乗りこなし白影として暗躍する覚悟を決めた男を演じる。
信長の重臣であり、赤影の素質を見抜く滝川一益に扮するのが忍成。ドラマ・映画になくてはならない名優が、笑うことが苦手な堅物で、赤影の優しさを危惧し、的確な助言をする一益を重厚に演じる。信長の重臣・羽柴秀吉役は柄本。俳優だけではなくドラマのプロデュースなどマルチに活躍する異才が、明るい人たらしで野心家でもある秀吉をコミカルに演じる。
◆佐藤大樹主演「仮面の忍者 赤影」
『三国志』など数多くの名作で知られる漫画家・横山光輝氏が手がけた人気忍者漫画『仮面の忍者 赤影』。その原作を実写化した伝説の特撮時代劇『仮面の忍者 赤影』（1967年）は昭和の子供たちをクギ付けにした、『スーパー戦隊』をはじめとするヒーロー番組の【元祖】とも呼べるテレビドラマとなった。今回、またこの横山氏の原作漫画を実写ドラマ化、日本映画界が誇る巨匠・三池崇史監督×注目のJ-POPパフォーマー・佐藤という夢のコラボによって令和に参上する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】