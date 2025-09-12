◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人２―３広島（１１日・東京ドーム）

巨人は広島との接戦を落とし、連勝が４で止まった。０―１の初回に岡本和真内野手（２９）と中山礼都内野手（２３）の適時打で逆転したが、３回に山崎伊織投手（２６）の暴投で同点に追いつかれ、９回に５番手の石川が中村奨に決勝ソロを浴びた。７月以降、貯金１で臨んだ試合で１勝７敗と、思うように“貯蓄”できない日々が続く。３位のＤｅＮＡが負けたため、ゲーム差１・５のままだったのは幸い。１３日はリーグ制覇を決めた阪神と東京Ｄで対戦する。

総力戦は試合前から覚悟していた。ブルペン陣のフル回転で連勝して迎えた３連戦３戦目。懸命に継投したが、同点の９回に登板した５番手・石川が先頭の中村奨に左中間への決勝ソロを浴びた。「ライデル（マルティネス）もいきたかったんだけど、セーブ機会だけと決めていたので。何とかみんなでつないでいこうと思ったんですけどね」と阿部監督。今季最長タイの５連勝には届かず、再び勝率５割となった。

９、１０日は８回大勢、９回マルティネスのリレーで僅差の接戦を制した。この日は今季チーム最多５７登板の大勢が３連投を避けるためベンチ外。「張りとかもちょっと訴えていたので、さすがに無理させられなかったので」と先も見据えて体調最優先で外した。先発の山崎が６回２失点で降板後、７回は中川と今季初３連投の田中瑛、８回は船迫が無失点。当初のプラン通り、９回は同点では守護神を使わなかったが、一振りで試合を決められた。

攻撃陣もフルメンバーを組めない事情があった。１０日まで１番から丸、キャベッジ、泉口、岡本、岸田、中山、リチャード、吉川の打順で５試合不動で臨み、良い形で機能していた。だが、この日は吉川が練習中に体調面で違和感を訴え、「そこまで重症ではないんですけど、大事を取ったという感じです」と８番・二塁に増田大を入れた。丸も休養も兼ねたベンチスタートで１番に若林を起用。初回に左腕・高から３安打で２得点したが、２回以降は本塁が遠かった。

７月以降、貯金１で迎えた試合はこれで１勝７敗。勝てば複数貯金、負ければ勝率５割に逆戻りの状況で思うように勝てず、勢いに乗れない。阪神のリーグ優勝が決まり、次の目標はＣＳ本拠地開催の２位死守。「貯金を何個増やせるか」と踏ん張りどころだ。

泉口と首位打者を争う相手の小園に３連戦で計１３打数７安打を許したのは反省点。広島戦はあと３試合あるだけに対策は急務だ。阪神に敗れた３位・ＤｅＮＡとは１・５差のまま。「しっかりコンディションを整えてやることが一番だと思うので。切り替えるしかないので頑張ります」。残り１４試合、ペナントレースは最終コーナー。勝率５割前後の一進一退から脱却しなければ、真の追い風は吹いてこない。（片岡 優帆）