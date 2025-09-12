日本代表はメキシコ代表（６日 ０△０）、米国代表（９日・０●２）と対戦した米国遠征１分け１敗で終えた。メキシコがＦＩＦＡランキング１３位、米国が同１５位とともに１７位の日本より上回る相手とのテストマッチは、２６年北中米Ｗ杯に向けた貴重な場となった。この２試合から得た教訓を、米国遠征を取材した日本代表担当の金川誉記者が「見た」。

この２試合がＷ杯の１次リーグなら、１分け１敗で敗退の危機に立たされていた。アジアでは味わえなかった強度やスピードは、まさにＷ杯本番に近いものだったと言える。その中でも、瞬間の判断で生まれた２つのプレーが印象的だった。

メキシコ戦の０―０の後半４５分。裏に抜け出したＦＷ上田が決勝ゴールか、と会場中が思った瞬間。メキシコＤＦモンテスは、迷わず露骨なファウルで潰した。後方からの決定機阻止は、ＶＡＲの末に退場となったが、日本は勝利を奪われた。上田は「足を刈りに来たので、びっくりした。でも最後自分が退場しても（得点を）阻止する感覚。魂というか、文化ですよね。アジア、欧州にはない感覚」と話した。球際の執念は、中南米クラブの特徴。北中米Ｗ杯では母国からの距離の近さと、熱狂的なサポーターの後押しを受け、そのスタイルはより際立つはずだ。

また米国戦の２失点目も、大きな教訓となった。現在はモナコで南野とチームメートの米国代表ＦＷバログンは、この試合途中まで精彩を欠いた。しかし後半１９分、スルーパスが裏に出ると、瞬間で抜け出し落ち着いて左足で仕留めた。背後を取られた関根は「ああいう状況を作った時点で自分の負け」と悔やんだ。不調に見えても、一瞬で仕留めてくる冷静さ。その恐ろしさを、関根は痛感しただろう。

時差や長距離移動、スタジアムの独特と言える空気感も含め、今遠征で得たものは大きい。刹那に宿る執念や冷静さが、運命を分ける。その事実をＷ杯で痛感する前に、今ここで強く胸に刻んでおくべきだ。