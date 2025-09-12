◆第７９回セントライト記念・Ｇ２追い切り＝９月１１日、美浦トレセン

今週末の３日間開催の出走馬が１１日、確定した。菊花賞トライアルの第７９回セントライト記念・Ｇ２（１５日、中山＝３着まで優先出走権）で始動するファイアンクランツは、美浦・Ｗコースで併せ馬。１３日から短期免許で騎乗するジョアン・モレイラ騎手（４１）＝ブラジル＝が精神面の成長に好感触を得た。

ひと夏を越して成長していた。日本ダービー９着のファイアンクランツは、２走前の青葉賞２着以来のコンビとなるモレイラを背に美浦・Ｗコースで最終追い切り。グランプレジール（６歳１勝クラス）を３馬身半追走し、直線は強めに追われてラスト１ハロン１１秒４（５ハロン６６秒４）をマークした。鞍上は「全体的な雰囲気が良くて、とても健康的な感じがした。前回と比べて一番変わったのは精神の安定感。間違いなくメンタルが成長している」と何度もうなずいた。

併せ馬では僚馬に１馬身遅れる形となったが、モレイラは問題なしを強調。「馬が非常に落ち着いていたので、そのぶんトップギアに入るまで少し時間がかかったが、リラックスしていたからこそだし、いい意味でスピードアップに時間がかかったということです」と説明したうえで、「ギアチェンジに時間がかかるタイプというのを確かめることができたのは良かった」とレースに向けてプラスととらえていた。

今回は自らが皐月賞馬に導いたミュージアムマイルと対決するが、特に意識はしていない。「もともとレベルが高いレースだと思うし、ミュージアムマイルがいるのでさらにレースのレベルは上がるが、他の馬のことは考えておらず、いかに自分の馬がリズムよく、ベストのパフォーマンスを出せるかがメインテーマ」と騎乗馬を勝たせることに集中していた。

今年２度目の来日となるが、名手の目標は常に変わらない。「いつも通り、ひとつでも多く勝てるように頑張ります」。準備万端の人馬が、同世代のＧ１馬に堂々挑む。（西山 智昭）

“マジックマン”３日連続で重賞騎乗

モレイラは３月に続き、今年２度目の短期免許を取得した。期間は１３日から２８日までの３週間で契約馬主は里見治氏。身元引き受けは堀宣行調教師となる。

春シーズンは高松宮記念、桜花賞、皐月賞を含む２３勝を挙げ、勝率３５．９％、連対率５４．７％という驚異的な数字を残した“マジックマン”。「何よりＧ１を３つも勝つことができたのが一番大きかった。結果を残すことができたのは良かった」と振り返った。

この日は左目の下に大きな絆創膏（ばんそうこう）を貼って取材に対応。「アングリーワイフ」とジョークを飛ばしたあと、「先週土曜にサンパウロの競馬場で騎乗したとき、返し馬で馬にぶつけられた。たいしたけがではないが、かっこう悪いですね」と苦笑いで説明したが、騎乗は問題なし。土曜のチャレンジＣはオールナット、日曜のローズＳはミッキーマドンナがスタンバイと３日連続の重賞騎乗が決定。来日初週から大暴れするか。