本拠地ロッキーズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。3打数1安打1打点、3度出塁するなど9-0で勝ったチームに貢献した。8回の打席は打撃妨害。捕手のミットを思い切り叩きながらもレフト定位置まで運んだ。日本ファンからは捕手に心配の声も上がっている。

8回1死一、二塁の打席。相手右腕モリーナとの対戦。フルカウントからの7球目だった。大谷の打球はレフトへの平凡なフライに。しかし、本人はすぐさま何かを訴えた。捕手フルフォードのミットにバットが当たっており、打撃妨害。出塁でチャンスを広げた。

スロー映像で見ると、バットがボールをとらえる前にミットを思い切り叩いている。バットの勢いが殺されながらもレフトへと運んだ。試合を中継したABEMAにて解説を務めた元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏も唖然。「当たってなかったらどうなってたのかなって思いますよね。普通のレフトフライ、定位置なので」と脱帽していた。

X上の日本ファンも「妨害なければスタンドイン」などと騒然とする中、捕手の手を心配する声も。「手、砕けてないか大丈夫か」「キャッチャーの指は大丈夫なのかよ危ないよ」「キャッチャーも手が痛くないのかな」「バットに当たったキャッチャーミットのたわみ具合でヒェッとなってしまった」「引き付けて打つから仕方ないんじゃないかなぁ」などと様々な声が書き込まれていた。



（THE ANSWER編集部）