¡Ú¥í¡¼¥ºS¡ÛÅÄ»³²¢Í¤¡¡¥¢¥¤¥µ¥ó¥µ¥ó¤Ç½Å¾Þ½éµ³¾è¡Ö¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë´¶¤¸¤ë¡×
¡¡ÆüÍËºå¿À¡ÖÂè43²ó¥í¡¼¥ºS¡×¤Î¥¢¥¤¥µ¥ó¥µ¥ó¤Ç½Å¾Þ½éµ³¾è¤ò·Þ¤¨¤ëÅÄ»³²¢Í¤¡Ê19¡á¿·Ã«¡Ë¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½Å¾Þ½éµ³¾è¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÅÄ»³¤Ï¥¢¥¤¥µ¥ó¥µ¥ó¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¥í¡¼¥ºS¤Ë»²Àï¡£½é¤á¤Æ¼ê¹Ë¤ò¼è¤Ã¤¿Á°Áö¤Î1¾¡¥¯¥é¥¹¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¡¢·ÑÂ³µ³¾è¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡ÖG1ÇÏ¤¬¤¤¤ÆÁê¼ê¤â¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£²¬¹ÀÆó¥ª¡¼¥Ê¡¼¤äº´¡¹ÌÚÀèÀ¸¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇJRA9¾¡¡£¥ë¡¼¥¡¼¤Ç¤Ï½®»³¤Î11¾¡¤Ë¼¡¤°¾¡¤ÁÀ±¤À¤¬¡¢3¾¡¥¯¥é¥¹°Ê¾å¤Ç¤Îµ³¾è·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¯ÂçÈ´¤Æ¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¡ÖÉã¤ÎÃÎ¿Í¤Ë²¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¶¥ÇÏ³Ø¹»¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤éÌÌÅÝ¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼2½µÌÜ¤Ëµó¤²¤¿½é¾¡Íø¤â²¬¹ÀÆó»á¤Î½êÍÇÏ¡Ê¥Ä¥¥Î¥¢¥«¥ê¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¼«¤é¤Îµ»½Ñ¸þ¾å¤ËÆü¡¹¡¢Á´ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Î»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¤³¤¦¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾è¤êÊý¤ò¤·¤¿¤¤¡£ÇÏ¤ÎÎÏ¤òÍ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ß¥¹¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ÝÂê¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï²¼È¾¿È¤Î²ÄÆ°°è¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤Î¶ÚÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö½µ1²ó¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤Ë¤ß¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤ª¿¬¤äÂÜÎ¢¤ò¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¤Û¤°¤¹´¶¤¸¡£»È¤¨¤ë²ÄÆ°°è¤òÂ¿¤¯¤·¤Æ¤«¤éÆ°ºî³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¤òÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈìÅÍß¤ËµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4Æü¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥µ¥ó¥µ¥ó¤Î1½µÁ°ÄÉ¤¤¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ê¡¢ºäÏ©¤Ç4F50ÉÃ5¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¡£¡ÖÁ°Áö¸å¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤â¤Ê¤¯³èµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£G1¡Ê¥ª¡¼¥¯¥¹12Ãå¡Ë¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£Á°Áö¤ÏÀè½µ¤Î»ç±ñS¤òÀ©¤·¤¿¥±¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥É¥¢¥¹¥¯¤ò4Ãå¤ËÉé¤«¤¹¤Ê¤É¥ì¥Ù¥ë¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤¬¶á¤Å¤¯¶ÛÄ¥´¶¡¢¹â¤Þ¤ë¼ê±þ¤¨¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î»ý¤ÁÌ£¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¡£