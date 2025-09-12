気象台は、午前5時19分に、洪水警報を広島市西区に発表しました。

南部では、12日昼前まで土砂災害や河川の増水に、12日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■広島市中区

□大雨警報

・土砂災害

12日昼前にかけて警戒

・浸水

12日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 40mm



■広島市東区

□大雨警報

・土砂災害

12日昼前にかけて警戒

・浸水

12日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 40mm





■広島市南区□大雨警報・土砂災害12日昼前にかけて警戒・浸水12日朝にかけて警戒1時間最大雨量 40mm■広島市西区□大雨警報・土砂災害12日昼前にかけて警戒・浸水12日朝にかけて警戒1時間最大雨量 40mm□洪水警報【発表】12日昼前にかけて警戒■広島市安佐南区□大雨警報・土砂災害12日昼前にかけて警戒・浸水12日朝にかけて警戒1時間最大雨量 40mm■広島市安佐北区□大雨警報・土砂災害12日昼前にかけて警戒・浸水12日朝にかけて警戒1時間最大雨量 40mm■広島市安芸区□大雨警報・土砂災害12日昼前にかけて警戒・浸水12日朝にかけて警戒1時間最大雨量 40mm■広島市佐伯区□大雨警報・土砂災害12日昼前にかけて警戒・浸水12日朝にかけて警戒1時間最大雨量 40mm■呉市□大雨警報・土砂災害12日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■大竹市□大雨警報・土砂災害12日昼前にかけて警戒■東広島市□大雨警報・土砂災害12日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■廿日市市□大雨警報・土砂災害12日昼前にかけて警戒・浸水12日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報12日昼前にかけて警戒■江田島市□大雨警報・土砂災害12日昼前にかけて警戒・浸水12日朝にかけて警戒1時間最大雨量 40mm■府中町□大雨警報・土砂災害12日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■海田町□大雨警報・土砂災害12日昼前にかけて警戒・浸水3時間最大雨量 60mm■熊野町□大雨警報・土砂災害12日昼前にかけて警戒■坂町□大雨警報・土砂災害12日昼前にかけて警戒