【洪水警報】広島県・広島市西区に発表 12日05:19時点
気象台は、午前5時19分に、洪水警報を広島市西区に発表しました。
【警報エリアを確認】【洪水警報】広島県・広島市西区に発表 12日05:19時点
南部では、12日昼前まで土砂災害や河川の増水に、12日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■広島市中区
□大雨警報
・土砂災害
12日昼前にかけて警戒
・浸水
12日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■広島市東区
□大雨警報
・土砂災害
12日昼前にかけて警戒
・浸水
12日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□大雨警報
・土砂災害
12日昼前にかけて警戒
・浸水
12日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■広島市西区
□大雨警報
・土砂災害
12日昼前にかけて警戒
・浸水
12日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
12日昼前にかけて警戒
■広島市安佐南区
□大雨警報
・土砂災害
12日昼前にかけて警戒
・浸水
12日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■広島市安佐北区
□大雨警報
・土砂災害
12日昼前にかけて警戒
・浸水
12日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■広島市安芸区
□大雨警報
・土砂災害
12日昼前にかけて警戒
・浸水
12日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■広島市佐伯区
□大雨警報
・土砂災害
12日昼前にかけて警戒
・浸水
12日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■呉市
□大雨警報
・土砂災害
12日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■大竹市
□大雨警報
・土砂災害
12日昼前にかけて警戒
■東広島市
□大雨警報
・土砂災害
12日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■廿日市市
□大雨警報
・土砂災害
12日昼前にかけて警戒
・浸水
12日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
12日昼前にかけて警戒
■江田島市
□大雨警報
・土砂災害
12日昼前にかけて警戒
・浸水
12日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■府中町
□大雨警報
・土砂災害
12日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■海田町
□大雨警報
・土砂災害
12日昼前にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 60mm
■熊野町
□大雨警報
・土砂災害
12日昼前にかけて警戒
■坂町
□大雨警報
・土砂災害
12日昼前にかけて警戒