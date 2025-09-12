渋谷凪咲＆ココリコ田中、及川光博の“恋”と“家”を支える 『ぼくたちん家』出演決定【コメント全文】
俳優・渋谷凪咲とお笑いコンビ・ココリコの田中直樹が、及川光博が主演を務め、手越祐也が共演する、日本テレビ系新日曜ドラマ『ぼくたちん家』（10月12日スタート、毎週日曜 後10：30）に出演することが12日、発表された。主人公・波多野玄一（及川）を支える役どころとなる。
【写真】犬2匹も！雨宿りする3人のポスタービジュアル
同作は、さまざまな偏見の中で生きる“社会のすみっこ”にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて、明るくたくましく生き抜く姿を描く完全オリジナルストーリー。及川は主人公の心優しきゲイ・波多野玄一、手越は中学教師でクールなゲイの作田索を演じる。白鳥が演じる15歳のトーヨコ中学生・楠ほたる（白鳥玉季）が、2人の恋物語をかき乱す。
渋谷は、パートナー相談所に勤め、良き相談相手として玄一の恋を見守る百瀬あかりを演じる。NMB48のメンバーとして人気を集め、数々のバラエティー番組で爪痕を残す渋谷は、第48回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞するなど俳優としても脚光を浴び、さまざまな作品で活躍中。同局系日曜ドラマの出演は本作でプロデューサーを務める河野英裕氏が手掛けた2023年4月期ドラマ『だが、情熱はある』以来となる。
渋谷は「今作のテーマ。偏見をなくそうとは言っても本質的にはなくなっていない世の中。そんな部分に、愛と温もりと笑いの力で見ている人の心にそっと大切なものを届けてくれるお話に、胸が躍りました」と、本作に向けての深い愛情を語っている。
田中は、玄一の親友・岡部成治を演じる。コメディからシリアスまで変幻自在の演技で視聴者を惹きつけ、1月期放送の同枠ドラマ『ホットスポット』でも話題を呼んだ。本作では世話好きで人情味溢れる不動産屋として玄一を支えていく。田中は「このドラマを見てくださる皆さんにも家を探す時は岡部に頼みたいなぁと思ってもらえるような、そんな岡部を演じたいです」と意気込んだ。
【コメント全文】
■渋谷凪咲（百瀬あかり役）
今作のテーマ。偏見をなくそうとは言っても本質的にはなくなっていない世の中。そんな部分に、愛と温もりと笑いの力で見ている人の心にそっと大切なものを届けてくれるお話に、胸が躍りました。私が演じさせていただく百瀬は、パートナー相談所のカウンセラーで及川さん演じる玄一と向き合います。太宰治の『人間は恋と革命のために生まれてきたのだ』この言葉を軸に、懸命に生きる百瀬のユニークな人間味をお届け出来るよう頑張ります。
■田中直樹（岡部成治役）
ひびの不動産の岡部成治を演じさせていただきます。とても素敵なテーマの作品で、「えっこの先どうなっていくのよ？」とドキドキしながら台本を読ませていただいております。そんなワクワクする作品に参加させていただけてとても光栄です。親友の玄一をはじめ、索やほたる、さまざまな方とご一緒させていただくのが今からとても楽しみです。このドラマを見てくださる皆さんにも家を探す時は岡部に頼みたいなぁと思ってもらえるような、そんな岡部を演じたいです。
