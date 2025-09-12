Æ£Àîºå¿À¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±ÀïÎÏ¤ÎÀö¤¤Ä¾¤·¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ì¤ë¤«¡¡ÃíÌÜ¤Î¡Ö2¿Í¤Î¥í¥Þ¥óË¤¡×
¡¡ºå¿À¤Ï9·î11Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë2¡Ý0¤È¾¡Íø¡£ÀèÈ¯¤·¤¿ÂçÃÝ¹ÌÂÀÏº¤¬9²ó104µå¤òÅê¤²¡¢3°ÂÂÇ4Ã¥»°¿¶¤È´°àú¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê¤Î´°Éõ¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¡¢8¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÂçÃÝ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ì¤¬¼«¿È½é¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î´°Éõ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ç¤Ï4²ó¤Ë¿¹²¼æÆÂÀ¤Î21¹æÀèÀ©2¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢ÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¹ç¤¤¡¢Ï¢ÇÔ¤ò2¤Ç»ß¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Îò»ËÅª¤Ê¶¯¤µ¤ÇÍ¥¾¡¤ò7Æü¤Ë·è¤á¤¿ºå¿À¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿ÀïÎÏ¤ÎÀö¤¤Ä¾¤·¤â¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Ï10·î15Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Àª¤¤¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¤¯¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï1ÈÖ¤«¤é5ÈÖ¤Þ¤Ç¸ÇÄê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÀï¤¤¡¢¼ã¼ê¤âµ¯ÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¾¡¤ÁÀ±¤âÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢Ã»´ü·èÀï¤Ç¤Ï¥é¥Ã¥¡¼¥Ü¡¼¥¤Åª¤ÊÂ¸ºß¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³«Ëëº¸Íã¤òÌ³¤á¤¿¡¢¹âÂ´4Ç¯ÌÜ³°Ìî¼ê¤ÎÁ°Àî±¦µþ¤Ë¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥×¥íÆþ¤ê¸å½é¤Î1·³´°Áö¡¢ÂÇÎ¨.269¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢42ÂÇÅÀ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿º£µ¨¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤ÏÂÇÎ¨¤ÏÁ´ÂÎ3°Ì¤Î.316¡¢12µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤Î3ËÜÎÝÂÇ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢³«ËëÀï¤ÏÆ²¡¹¤Î¡Ö6ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£4·î¤Ï22»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.308¤È·øÄ´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢5·î¤Ï14»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.093¤ÈµÞ¹ß²¼¡£5·î22Æü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¾º³Ê¤Î»þ´ü¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬8·î23Æü¤Ëº£µ¨3ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡£Í¥¾¡·èÄê¤È¤Ê¤Ã¤¿9·î7Æü»þÅÀ¤Ç1·³¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤ÏÂÇÎ¨.313¡¢OPS.893¡Ê10Æü¸½ºß¡Ë¤È¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¤·¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·Â³¤±¡¢ºÆ¤Ó¤Î1·³ÉñÂæ¤òÂÔ¤Ä¡£
¡¡¤Þ¤¿±¦¤Î¥í¥Þ¥óË¤¤È¤·¤Æº£Ç¯¹âÂ´6Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë°æ¾å¹Âç¤âÀµÇ°¾ì¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨1·³½Ð¾ì¤Ï¤ï¤º¤«1»î¹ç¡¢4·î1Æü¤ÎDeNAÀï¤Ë¡Ö6ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤â¡¢3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¤ï¤º¤«2Æü´Ö¤Î1·³À¸³è¤ÇËõ¾Ã¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥àÀ¸³è¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024¥·¡¼¥º¥ó¤Ï23»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢3ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂç´ï¤ÎÊÒ¤ê¤ó¤ò¸«¤»¤¿¤À¤±¤Ë¡¢°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
¡¡¼ã¼ê¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÏÈ¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº¸Íã¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ïº£µ¨¡¢·§Ã«·ÉÍ¨¡¢¹â»ûË¾Ì´¡¢ÃæÀîÍ¦ÅÍ¡¢ËÅÄ´²¡¢¾®Ìî»ûÃÈ¤ÈÂ¿¤¯¤Î¼ã¸×¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢ÌöÆ°¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÄì¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¤³¤Î1¤«·î¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ì¤ë¤«¡£º£¸å¤â»Ø´ø´±¤Î1·³µ¯ÍÑ´Þ¤á¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
