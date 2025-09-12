「ゴルフウェア脱ぐとここまでエレガントだったとは」…ハマスタ始球式で脚光の美女ゴルファー 白のキャミワンピ姿に「綺麗」の大合唱
自身のSNSで白のマキシ丈キャミの私服姿を披露した鈴木愛佳子(C)産経新聞社
女子ゴルファーで、8月に競技引退を発表した鈴木愛佳子（ちかこ）が、9月12日までに自身のインスタグラムを更新。白のマキシ丈キャミソールワンピース姿を披露し、フォロワーを驚かせた。
【写真】始球式からイメージ一変…鈴木愛佳子のキャミワンピ姿をチェック
鈴木は「まだまだ暑いけど夏終わるの寂し〜 今年はお祭りに行けて楽しかったな」と記し、「夏祭り」のハッシュタグを添えた。投稿した6枚の写真では、正面、サイド、後ろからの様子を確認できる。
8月8月のプロ野球DeNA・巨人戦（横浜）で始球式に登場し、「CHIKAKO」と記されたユニホームと、白いミニスカート姿が話題となった25歳。ゴルフのプレー時や始球式とも、イメージが異なるオフショットとあって、フォロワーは「ゴルフウェア脱ぐとここまでエレガントだったとは」「大人っぽく見える」といった感嘆の声を漏らした。
日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）のプロテスト挑戦を続けながら、韓国ツアーでもプレー経験がある鈴木は、競技引退表明後の今月3日に大手芸能事務所「セント・フォース」に所属することをSNSを通じて発表した。
かねてから、その美貌が注目されていたため、私服姿に対しても「すごく綺麗でかわいい」「グー！！」「お嬢様美しいです！」「白が良く似合う」「いつも素敵」などと、称賛のコメントが続々と寄せられた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。