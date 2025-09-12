「ゴルフウェア脱ぐとここまでエレガントだったとは」…ハマスタ始球式で脚光の美女ゴルファー　白のキャミワンピ姿に「綺麗」の大合唱

自身のSNSで白のマキシ丈キャミの私服姿を披露した鈴木愛佳子(C)産経新聞社

女子ゴルファーで、8月に競技引退を発表した鈴木愛佳子（ちかこ）が、9月12日までに自身のインスタグラムを更新。白のマキシ丈キャミソールワンピース姿を披露し、フォロワーを驚かせた。

鈴木は「まだまだ暑いけど夏終わるの寂し〜 今年はお祭りに行けて楽しかったな」と記し、「夏祭り」のハッシュタグを添えた。投稿した6枚の写真では、正面、サイド、後ろからの様子を確認できる。

8月8月のプロ野球DeNA・巨人戦（横浜）で始球式に登場し、「CHIKAKO」と記されたユニホームと、白いミニスカート姿が話題となった25歳。ゴルフのプレー時や始球式とも、イメージが異なるオフショットとあって、フォロワーは「ゴルフウェア脱ぐとここまでエレガントだったとは」「大人っぽく見える」といった感嘆の声を漏らした。