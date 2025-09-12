¥É¥¸¥ã¡¼¥¹24ºÐ³°Ìî¼ê¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¡¡ÀèÀ©VÂÇ´Þ¤à3°ÂÂÇ¤ÇÆ³¤¤¤¿4Ï¢¾¡¡Ö¥ß¥¹¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Ã¯¤â¤¬¤½¤¦¤À¡×
ÀèÀ©ÆóÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à3°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤ÈÌöÆ°¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Ñ¥Ø¥¹(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö9·î10Æü¤ÎËÜµòÃÏ¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ë9-0¤ÇÂç¾¡¡£Æ±°ì¥«¡¼¥É3Ï¢Àï3Ï¢¾¡¤Î¥¹¥¤¡¼¥×¤Ç¡¢4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤ÎÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö13¡×¤òºÆÅÀÅô¤µ¤»¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂÇµåÂ®ÅÙ175.4¥¥í¡ª¥Ñ¥Ø¥¹¤Î¹âÂ®¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÆóÎÝÂÇ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡14°ÂÂÇ9ÆÀÅÀ¤ÎÂÇÀþ¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢24ºÐ¤Î¼ãÉð¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£2²ó°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÆÀÅÀµ¡¡£¡Ö7ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹¤Ï¡¢4µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÃ¡¤¯¤È¡¢ÂÇµå¤Ïº¸Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ109.2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó175.4¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥383¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó116.7¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡£¤¢¤È¾¯¤·¤ÇËÜÎÝÂÇ¤ÎÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÆóÎÝÂÇ¤À¡£
¡¡4²ó¤Ë±¦Á°°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢8²ó¤Ï¥«¡¼¥Ö¤ò±¦Á°¤Ë±¿¤Ó¡¢¤³¤Î²ó°ìµó5ÆÀÅÀ¤Î¸Æ¤Ó¿å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£3°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ2ÆÀÅÀ¤Î³èÌö¤òÆüÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤âÂç´î¤Ó¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ø¥¹¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¼ã¤¤Áª¼ê¤Î³èÌö¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÎ¨.273¡¢24ËÜÎÝÂÇ¡¢80ÂÇÅÀ¤Ë13ÅðÎÝ¡£ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨.315¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢³°Ìî¼éÈ÷¤Ç¤â¥»¥ó¥¿¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ºÆ»°¤ÎÈþµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥¤¡¼¥¸¡¼¥ß¥¹¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤ÏÆ²¡¹¤¿¤ë¿ô»ú¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡ÖÈà¤Ï¤â¤Ã¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Ã¯¤â¤¬¤½¤¦¤À¡×¡Ö¥Ñ¥Ø¥¹¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤¤¤è¡×¤ÈÍÊ¸î¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ËÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡ØSportsNet LA¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡Ê¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ë¤ä¥¢¥ó¥Ç¥£¡Ê¥Ñ¥Ø¥¹¡Ë¤â¾å¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÇÀþ¤Ë¸ü¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åê¼ê¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥È¥ß¡¼¡Ê¥¨¥É¥Þ¥ó¡Ë¤¬Éüµ¢¤·¤¿¤Î¤â¿´¶¯¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÆ¤µ¤âÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼ã¤µ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀª¤¤¤ÈÂ¸ºß´¶¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¤â¸÷¤ë¥Ñ¥Ø¥¹¡£ÇØÈÖ¹æ44¤ÎÌöÆ°¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]