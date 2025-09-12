「阪神２−０ＤｅＮＡ」（１１日、甲子園球場）

嫌な流れを断ち切ったのは、阪神・近本光司外野手のバットだった。０−０の四回。パーフェクトに抑えられていた石田裕から左前打を放った。この試合、両チーム通じて初めてのＨランプをともし、「かなり大きかったと思います」と、うなずいた。

初回無死は３球三振に抑えられていたが、気持ちは切り替えていた。「コントロールも良かったし、いいところに投げられていたんですけど、自分のスイングを崩さずに、しっかり振っていこうというのはありました」。きっちり頭を整理して打席に入り、結果につなげた。

続く中野の場面では、リーグトップ２９個目の盗塁となる二盗に成功。チャンスを広げると、１死二塁で森下の先制２ランが飛び出した。「その後の得点につながって良かったです」。均衡を破るきっかけとなり、納得の表情を浮かべた。

３年ぶり４度目のシーズン３０盗塁まであと「１」。さらには通算２００盗塁まであと「３」とした。ただ、「別にそこ（への意識）はあんまりないですかね」。数字にはとらわれず、常にチームのために前の塁を狙っていく。

八回２死は左腕の坂本から右前打を放ち、２試合ぶりのマルチ安打をマーク。これでこの日３安打を放った広島・小園と並んで、リーグトップの１４６安打となった。

盗塁王と最多安打のタイトルもかかるレギュラーシーズンも残すところ１４試合となった。虎のリードオフマンは一本、一盗塁と数字を積み重ねながら、チームをけん引していく。