¡¡¡Ú¶¥ÇÏ¿ÍÀ¸·à¾ì¡¦Ê¿¾¾¤µ¤È¤·¡Û7Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤ÇG1¥à¡¼¥é¥ó¥É¥í¥ó¥·¥ã¥ó¾Þ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤«¤é¤Ï¥´¡¼¥È¥¥¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ê²´5¡á¿·Ã«¡Ë¤¬»²Àï¤·¡¢JRA¤Ç¤âÇÏ·ôÈ¯Çä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥È¥¥¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ï11Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±¤¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿G2¥Õ¥©¥ï¾Þ¤Ç¤Ï¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡Ê²´4¡áºä¸ý¡Ë¤¬¸«»ö¡¢Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤ò´ÉÍý¤¹¤ëºä¸ýÄ´¶µ»Õ¤ÏÄ´¶µ½õ¼ê»þÂå¡¢¥¨¥¤¥·¥ó¥Ò¥«¥ê¤ÇG1¹á¹Á¥«¥Ã¥×¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎG1¥¤¥¹¥Ñ¡¼¥ó¾Þ¤òÀ©¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤â¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎG2¥ì¥Ã¥É¥·¡¼¥¿¡¼¥Õ¥Ï¥ó¥Ç¥¥ã¥Ã¥×¤ËÂ³¤¯³¤³°½Å¾ÞÀ©ÇÆ¡£¹ñºÝÉñÂæ¤È¤Î±ï¤Î¿¼¤µ¤ò²þ¤á¤Æ°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Îºä¸ý±¹¼Ë¤ÇÆü¡¹¡¢¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤Î¤¬µ×ÊÝ½á°ìÏºÄ´¶µ½õ¼ê¤À¡£19Ç¯¤Î±¹¼Ë³«¶È»þ¤«¤é»Ù¤¨¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤¬¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¤µ¤é¤Ë¸Å¤¤¡£ºä¸ýÄ´¶µ»Õ¤¬¡Ö¥¸¥å¥ó·¯¡×¤È¸Æ¤Öµ×ÊÝ½õ¼ê¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÊÝ°é±à¤Ë¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¸¥å¥ó·¯¤Î¤ªÉã¤µ¤Þ¤Ï¸µµ³¼ê¤Ç¸µÄ´¶µ½õ¼ê¡¢ËÍ¤ÎÉã¤ÏÄ´¶µ»Õ¡£Æ±¤¸¥È¥ì¥»¥ó¤Ç°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç½Ð²ñ¤¤¤ÏÊÝ°é±à¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤¤¤ï¤Ð¡ÈÃÝÇÏ¤ÎÍ§¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£2¿Í¤Ï¶¦¤Ë²ÉÌÛ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÀÎ¤«¤éµ¤¤¬¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖËÍ¤¬³«¶È¤¹¤ë¤Î¤È¡¢¥¸¥å¥ó·¯¤Î¤¤¤¿±¹¼Ë¤¬²ò»¶¤¹¤ë¤Î¤¬¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤éËÍ¤«¤éÍ¶¤Ã¤Æ±¹¼Ë¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤¬Æó¿Í»°µÓ¤ÇÄ©¤ó¤À¥Õ¥©¥ï¾Þ¡£G1³®ÀûÌç¾Þ¤ÎÁ°¾¥Àï¤Ç¤¢¤ê¡¢µ÷Î¥¤â¶¥ÇÏ¾ì¤âËÜÈÖ¤ÈÆ±¤¸¡£¤«¤Ä¤Æ¥¨¥ë¥³¥ó¥É¥ë¥Ñ¥µ¡¼¡¢¥Ê¥«¥ä¥Þ¥Õ¥§¥¹¥¿¡¢¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾ÇÏ¤¿¤Á¤¬¤³¤ÎÆ»¤ò·Ð¤ÆÄ©¤ß¡¢²¤½£ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ç±É¸÷¤ËÇ÷¤ë2Ãå¤Ë¹¥Áö¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥×¥ì¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¤ÇÁ°Ç¯¤Î³®ÀûÌç¾Þ3¡¢4ÃåÇÏ¤Î¥í¥¹¥¢¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¥½¥¸¡¼¤òÁê¼ê¤Ë´°¾¡¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¼¡¤Ë¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²¤½£ºÇÂç¤ÎÄº¤È¤Ê¤ë¡£ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¿å«¤¬¡¢¤¤¤Þ³®ÀûÌç¤Î¥²¡¼¥È¤ò²¡¤·³«¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë