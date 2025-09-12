陸上の世界選手権東京大会は１３日から２１日までの９日間、国立競技場をメイン会場に開催される。出場選手紹介最終回は、男子２００メートルと４００メートルリレー代表の鵜沢飛羽（とわ、２３）＝ＪＡＬ＝にスポットを当てる。社会人１年目の今季は２００メートルで好記録を連発しており、２００３年の末続慎吾、１７年のサニブラウン・ハキームに続く日本代表３人目の決勝進出を狙う。１９秒台の壁へのプレッシャーから突発性難聴を発症するなど苦悩と付き合いながらも、記録を追い求める覚悟を胸に、国立の舞台で主人公となる。

苦しみ抜いた先の光へ走り続ける。鵜沢は「とりあえず決勝。それ以外考えていない。今年は高望みはしない。決勝に行くイコール、タイムは上がってくる。準備はしています」と決意表明。日本選手権３連覇中の男が世界の舞台でメダルを狙う。

社会人１年目の今季は好記録を連発。５月３日の静岡国際陸上予選で２０秒１３の自己ベストを出すと、アジア選手権と日本選手権は、ともに２０秒１２で更新。８月のナイトゲームズ・イン福井は２０秒１１で、またしても自己ベストをたたき出した。末続慎吾が持つ２０秒０３の日本記録に０秒０８まで迫り「準備はできている。いつ走っても大丈夫」と好調ぶりをうかがわせた。

ただ、快進撃を続ける鵜沢には、プレッシャーも重くのしかかっていた。日本新記録への期待と１９秒台の壁。日本選手権の決勝のレース後には右耳に突発性難聴を患っていることを告白し「期待してくれているのは分かるし、応えたいと思うが、ちょっと限界がきている」と本音を吐露した。

それでも、世界選手権は待ってはくれない。切り替えて練習に励む鵜沢は「吹っ切れて、今は自分がどう走りたいか、どうなりたいかというのが強い」。現在も突発性難聴の治療中で、全く聞こえない日もあるというが「おそらく左耳が聞こえていれば大丈夫」と懸命に前を向いた。

陸上競技に多くの時間を費やすが、癒やしもある。実は「オタク」と自称するほどの漫画、アニメ好き。自宅には趣味部屋をつくり、漫画を約１万冊、フィギュアを約３００個もコレクションしているという熱中ぶりだ。

漫画やアニメは鵜沢にとって「人生の教科書」だと話す。「自分の心を動かしてくれる。世界中の人に認められていて、あんなふうになりたい」と目を輝かせ「（キャラクターの）疑似体験。それができるのが日本代表として挑む場だと思う」。大好きな世界観の中に、陸上界で活躍する自分の姿を投影する。

世界陸上開幕まであと１日。「決勝に向かうためのことはやってきた。今までで一番状態はいい」。世界を巻き込むキャラクターのように、国立競技場で主人公になってみせる。

◆鵜沢飛羽（うざわ・とわ）２００２年１１月２５日、宮城県出身。築館高から筑波大に進学。大学２年時には２００メートルで日本インカレ優勝。２４年には日本選手権を連覇し、パリ五輪で準決勝に進出した。２５年にＪＡＬに入社。自己ベストは２０秒１１。１８２センチ。趣味は漫画を読む、アニメを見ること。