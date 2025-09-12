「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１１日、みどりスポーツパーク）

三つどもえで争われる女子１次リーグでは、２０１８年平昌五輪銅、２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレが２連勝と好スタートを切った。初戦でフォルティウスに９−７で勝ち、２戦目でＳＣ軽井沢クに１３−４で快勝した。２チームが３戦先勝方式で争う男子は、ＳＣ軽井沢クがコンサドーレから２勝を挙げ、五輪最終予選代表に王手をかけた。

３大会連続の五輪代表へ最高のスタートを切った。ロコ・ソラーレが大会初日からライバル２チームを撃破。スキップの藤沢五月（３４）は「２勝目！」とピースサインを掲げて満面の笑みを浮かべた。４年前の代表決定戦は開幕２連敗だったが、一転して連勝発進。「２連敗から立ち直ることができる意味では、今の２勝にアドバンテージはないのかな」と気を引き締めつつ、「自分たちのいいショットは褒めて、あしたはリフレッシュした気持ちで臨みたい」と次戦を見据えた。

大一番で藤沢のミラクルショットがさく裂した。初戦のフォルティウス戦。点を取り合う一進一退の攻防が続き、７−７で延長第１１エンドに突入した。最終投。相手がハウス中央に石を配置し、失投すれば逆転負けの場面。散らばる石の隙間を通す、速く正確なショットでダブルテイクアウト（１投で相手の石２個をはじき出すこと）した。

２月の日本選手権準決勝は同じシチュエーションで自身のミスで敗れており、そこから今夏に磨いてきたショットだった。「練習しといてよかった」。勝利が決まると右拳を何度も掲げ、メンバー全員で「ふぉう！」と叫んで抱き合った。

“秘密兵器”も後押しした。過密日程の今大会。チームスポンサーが、コンディション調整のためにキャンピングカーを手配。大会が用意した控室を利用できたが、他チームも使用するため１００％の休息が取れるわけではない。自分たちだけの空間を作ることでミーティングはもちろん、食事などの栄養補給を含めて心身ともに十分にリラックスできた。

フォルティウス戦終了後からＳＣ軽井沢ク戦までわずか１時間半しかなかったが、序盤から絶好調。怒濤（どとう）の４連続スチールなどで１３−４と圧倒し、藤沢は「オフを取る意味ではすごくいい時間が過ごせた」とサポートに感謝した。

１２日にＳＣ軽井沢クに勝利すれば決勝進出が確定し、無傷４連勝なら五輪最終予選出場に王手をかける。「いい緊張感といい気持ちで戦い切りたい」と藤沢。「明日もよろしくお願いしま〜す！」と、はつらつと取材エリアを去る後ろ姿からは、自信しか感じられない。一歩リードしたロコ・ソラーレが、勢いそのままに代表切符獲得まで突き進む。