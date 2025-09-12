オリオールズの菅野智之投手の次回登板が、１３日（日本時間１４日）の敵地でのブルージェイズ戦に決まった。球団が発表した。７日（同８日）に行われた前回登板のドジャース戦で打球を右足に受け、負傷退場してから中５日での登板となる。幸いレントゲン検査の結果は陰性で、骨に異常はなかった。

オフを挟み、キャッチボールを再開した９日（同１０日）には、「腫れはあるけど、大丈夫です」と語り、オ軍先発陣で唯一、先発ローテーションを守っている右腕が掲げる”シーズン完走”へ、夢を繋げた。今季２８回目の登板で１２勝目を目指す。

ブルージェイズ戦は過去２試合登板し、０勝１敗、防御率５・１９。「どちらも、あまり良くなかったので、楽しみにしています」と意欲を語った。敵地トロントは３月３０日のメジャーデビュー戦以来。両手がつって降板し、本来の力を発揮できなかった。あれから、半年。シーズン終盤に、再び当地のマウンドに上がる。

投げ合う相手は、通算２２１勝のシャーザーだ。前々回登板（ジャイアンツ）で、通算２６５勝のバーランダーと投げ合い、前回は通算２２２勝のカーショーと投げあった菅野にとっては、３試合連続で将来の殿堂入りが確実視される大ベテラン３投手との投げ合いとなる。

「優勝を争っているいいチームですし、いいピッチングができるようにしたい」。最近９試合に８勝１敗。パドレスを３タテ、ドジャースに勝ち越したオリオールズが、”上位いじめ”を継続する。