「巨人２−３広島」（１１日、東京ドーム）

必死の継投の中で、最後は痛恨の一発に沈んだ。巨人は同点で迎えた九回だ。５番手でマウンドに上がった石川が先頭の中村奨に決勝弾を被弾。今季２度目の５連勝はならず。阿部監督も「切り替えるしかないと思う」と言葉を振り絞った。

この試合までチームは４連勝中。ただ、その中でセットアッパーの大勢がベンチを外れた。「ちょっと張りとかも訴えていたので、さすがに無理をさせられなかった」と阿部監督。１点を追う初回に岡本、中山の適時打で勝ち越すが三回に先発・山崎が同点とされ、以降は両チームの投手陣が粘り合いを演じる。

七回は中川、田中瑛、八回は船迫が踏ん張りを見せた。だが「ライデル（マルティネス）も行きたかったけど、セーブ機会だけと決めていた。何とかみんなでつないでいこうと思ったが…」と石川に九回を託したが、勝利には届かなかった。

ＣＳ進出を争う最終盤で指揮官が「しっかりコンディションを整えてやるということが一番だと思う」と最善手を探った中での敗戦だ。残り１４試合。難しい判断を迫られる戦いが続いていく。