「日本ハム１０−４オリックス」（１１日、エスコンフィールド）

療養中の名伯楽も少し安心したに違いない。日本ハムは序盤から打線爆発の１６安打１０得点で快勝。２試合連続でお立ち台の今川は「八木さん見てますかー？」と叫んだ。９日の試合で折れたバットが頭に直撃して入院した八木打撃コーチに、結果でしっかりと思いを届けた。

初回先頭からいきなりの５連打。今季初の１番に入った野村が左前打で口火を切り、２番・今川も右前打。続くレイエスが中越え２点適時打と、９球で先制すると、一気に相手先発の東松を火だるまに。打者１０人で一挙６点を初回に刻んだ。

試合前のミーティング。最後に林ヘッドコーチが「八木さんのために勝つよ」と気合を入れていた。三回の適時二塁打を含め２試合連続３安打の今川は「八木さんが戻って来た時には、本当に１位を取っているぐらいの勢いでと、みんなで言っていた」。２安打の野村も「早く元気になって戻ってきてもらいたい。いい薬というか、元気づけるものになってくれればうれしい」と願った。

１０日に八木コーチを見舞った新庄監督は、ｉＰａｄや寝間着を差し入れ。「元気そうでしたよ。意識はしっかりしていた」と様子を明かした。１軍に合流した横尾２軍打撃コーチは、練習前に八木コーチとメッセージでやりとりしたといい「『こういう形で迷惑をかけたけど、ちょっとよろしくね』と。そのまま引き継いで、八木さんと一緒にやっているイメージ」と話した。

敗れたソフトバンクに２ゲーム差と最接近。「今日が大事だった」と振り返った新庄監督は「面白くなってきたね」と笑い「楽しむレベルは超えてきている。プレッシャーを勝ち取る。で、勝っていく」と力を込めた。マッチレースはまだまだ終わらせない。