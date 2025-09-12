AMOSTYLEから新コレクション♡毎日快適に着られるノンワイヤー

毎日のファッションに寄り添うインナーを探している方に朗報です。AMOSTYLE BY Triumphから、新コレクション「Simple Basic」が9月11日（木）に登場。シンプルなデザインとノンワイヤーならではの快適さを兼ね備え、下着としてだけでなくレイヤードやアウターコーデにも活躍。心地よさとおしゃれを両立させた、日常をもっと自由に楽しめるコレクションです♡

リブ素材でファッションに馴染む

新作「Simple Basic」では、肌になじみやすいリブ素材を使用。シアーなトップスに透かして着こなしたり、クロップトップ感覚でアウターと合わせても下着感がなくおしゃれに決まります。

ノンワイヤーながら、ストラップや丈感にこだわり、着心地とデザイン性を両立。コーディネートの幅を広げるインナーとしても大活躍です。

スポーティー＆リラックスデザイン

ロゴテープには「FEEL GOOD&CHILL」の文字に♡をあしらい、遊び心をプラス。綿混素材を採用したスポーティーなデザインは、幅広のアンダーテープでノンワイヤーでも安定感あるフィット感を実現。

休日のカジュアルコーデやおうち時間にもぴったりで、リラックスしながらもスタイリッシュに過ごせます。

シンプルなのに高機能で快適♪

締め付け感のない軽やかな着けごこちが魅力のノンワイヤーブラは、柔らかいカップと土台が自然にフィット。

モールドカップ仕様で、Tシャツや薄手のトップスの下でもラインがひびきにくく、すっきり美しいシルエットを演出します。

デイリー使いに最適で、快適さと美しさを両方求める女性におすすめです。

毎日の「心地よさ」と「おしゃれ」を叶えて

シンプルで合わせやすいデザインと、ノンワイヤーの快適さを兼ね備えたAMOSTYLE「Simple Basic」。

リブ素材やスポーティーなロゴデザイン、シームレス仕様など、ライフスタイルに寄り添うラインアップは、日々のコーディネートをもっと楽しくしてくれます。

毎日のインナー選びをシンプルに、そしておしゃれに♡ あなたの毎日を支えるお気に入りを見つけてみませんか？