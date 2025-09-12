陸上の世界選手権東京大会（１３日開幕、国立競技場）の日本代表による会見が１１日、都内で行われ、女子１５００メートルと５０００メートル代表の田中希実（２６）＝ニューバランス、女子５０００メートルと１万メートルの広中璃梨佳（２４）＝日本郵政グループ、男子３０００メートル障害で今季世界３位のタイムを記録している三浦龍司（２３）＝ＳＵＢＡＲＵ＝が意気込みを語った。

国立競技場から降り注ぐ大歓声を浴びる。２種目の代表権で、大会初日に１５００メートル予選を走る田中は「２種目で決勝に残りたい。まずは１５００メートルに全力でぶつかっていくことが目標。とにかく全力で臨みたい」と、冷静に語った。

２１年東京五輪の同種目で８位入賞。当時は「ひとまず、出られたことにうれしい気持ちの方が大きかった」という。ただ、世界を舞台にして戦い始めてからは「高いところを目指すようになったからこそ、壁にぶち当たって押し戻される経験が増えた」。重圧とも戦う必要があった。

今回の世界陸上では「結果を出したい」と闘志を燃やす半面、これからも続く競技人生のための「収穫、課題。今の私に与えられる機会になる」と真剣なまなざし。東京五輪から４年たったが「集大成というよりは、苦しんできたことが何に結び付くのか自分で見届けたい」と語った。

まずは「苦手意識がある」という１５００メートルから流れをつかむ。「技術的なところだけではなく、ネジを外して全力でいくことが一番大事」と力を込めた。