※経済指標
＊米消費者物価指数（CPI）（8月）21:30
結果　0.4％
予想　0.3％　前回　0.2％（前月比）
結果　2.9％
予想　2.9％　前回　2.7％（前年比）
結果　0.3％
予想　0.3％　前回　0.3％（コア・前月比）
結果　3.1％
予想　3.1％　前回　3.1％（コア・前年比）

＊米新規失業保険申請件数（9月6日週）21:30
結果　26.3万人
予想　23.5万人　前回　23.6万人（23.7万人から修正）

＊ＥＣＢ中銀預金金利 21:15
結果　2.00％
予想　2.00％　前回　2.00％

※発言・ニュース
＊米３０年債入札結果
最高落札利回り　4.651％（WI：4.651％）
応札倍率　　　　2.38倍（前回：2.27倍）

＊米財政収支、８月は３４４８億ドルの赤字
　８月の米財政収支は３４４８億ドルの赤字となった。予想は３４００億ドルの赤字だった。歳入は前年同月比１２．３％増の３４４３億ドル、歳出は０．４％増の６８９１億ドル。今会計年度のこれまでの財政収支は１．９７３兆ドルの赤字。前年度はこの時期までに１．８９７兆ドルの赤字だった。

＊米家計の純資産、第２四半期に回復　株高が押し上げ
　ＦＲＢが発表したデータによると、第２四半期の米家計の純資産は前期比７．１兆ドル増加し、１７６．３兆ドルに達した。株高が資産価値を押し上げており、米国人が保有する株式の価値は５．５兆ドル増加した。不動産の価値も上昇。

＊ベッセント財務長官
　ベッセント財務長官は次期ＦＲＢ議長候補の最終リストに１、２人加える方向だと伝わった。米ＣＮＢＣが関係者による情報として報じた。長官は今週、ウォーシュ、リンゼー元ＦＲＢ理事、ブラード前セントルイス連銀総裁と面談したという。

＊ラトニック商務長官
　ラトニック米商務長官が米ＣＮＢＣの番組で、米国は日本が資金拠出するプロジェクトからの利益を、日本が投資資金を回収するまで折半すると述べた。日本が投資額を回収した後は、利益配分が変わり、米国が９０％を受け取り、日本は１０％に留まるという。

＊現代自動車、米ジョージア州の工場の建設作業に遅れ
　韓国の現代自動車とＬＧエナジーソリューションが米ジョージア州で建設する工場が強制捜査を受けたことについて、現代自動車のムニョスＣＥＯはインタビューで、建設作業が数カ月遅れていると明かした。摘発により、関係各社は労働者不足に直面しているという。

＊米ＮＯＡＡ気象予報センター　ラニーニャの発生確率を７１％に引き上げ
　米海洋大気庁（ＮＯＡＡ）の気象予報センターは、現在のエルニーニョ・南方振動現象（ＥＮＳＯ）の中立期から１０－１２月にかけてラニーニャに移行する確率を７１％に引き上げた。ＮＯＡＡは、北米マルチモデルアンサンブルの全モデルが、ラニーニャが発生し、冬季まで継続すると予測していると述べている。