※経済指標

＊米消費者物価指数（CPI）（8月）21:30

結果 0.4％

予想 0.3％ 前回 0.2％（前月比）

結果 2.9％

予想 2.9％ 前回 2.7％（前年比）

結果 0.3％

予想 0.3％ 前回 0.3％（コア・前月比）

結果 3.1％

予想 3.1％ 前回 3.1％（コア・前年比）



＊米新規失業保険申請件数（9月6日週）21:30

結果 26.3万人

予想 23.5万人 前回 23.6万人（23.7万人から修正）



＊ＥＣＢ中銀預金金利 21:15

結果 2.00％

予想 2.00％ 前回 2.00％



※発言・ニュース

＊米３０年債入札結果

最高落札利回り 4.651％（WI：4.651％）

応札倍率 2.38倍（前回：2.27倍）



＊米財政収支、８月は３４４８億ドルの赤字

８月の米財政収支は３４４８億ドルの赤字となった。予想は３４００億ドルの赤字だった。歳入は前年同月比１２．３％増の３４４３億ドル、歳出は０．４％増の６８９１億ドル。今会計年度のこれまでの財政収支は１．９７３兆ドルの赤字。前年度はこの時期までに１．８９７兆ドルの赤字だった。



＊米家計の純資産、第２四半期に回復 株高が押し上げ

ＦＲＢが発表したデータによると、第２四半期の米家計の純資産は前期比７．１兆ドル増加し、１７６．３兆ドルに達した。株高が資産価値を押し上げており、米国人が保有する株式の価値は５．５兆ドル増加した。不動産の価値も上昇。



＊ベッセント財務長官

ベッセント財務長官は次期ＦＲＢ議長候補の最終リストに１、２人加える方向だと伝わった。米ＣＮＢＣが関係者による情報として報じた。長官は今週、ウォーシュ、リンゼー元ＦＲＢ理事、ブラード前セントルイス連銀総裁と面談したという。



＊ラトニック商務長官

ラトニック米商務長官が米ＣＮＢＣの番組で、米国は日本が資金拠出するプロジェクトからの利益を、日本が投資資金を回収するまで折半すると述べた。日本が投資額を回収した後は、利益配分が変わり、米国が９０％を受け取り、日本は１０％に留まるという。



＊現代自動車、米ジョージア州の工場の建設作業に遅れ

韓国の現代自動車とＬＧエナジーソリューションが米ジョージア州で建設する工場が強制捜査を受けたことについて、現代自動車のムニョスＣＥＯはインタビューで、建設作業が数カ月遅れていると明かした。摘発により、関係各社は労働者不足に直面しているという。



＊米ＮＯＡＡ気象予報センター ラニーニャの発生確率を７１％に引き上げ

米海洋大気庁（ＮＯＡＡ）の気象予報センターは、現在のエルニーニョ・南方振動現象（ＥＮＳＯ）の中立期から１０－１２月にかけてラニーニャに移行する確率を７１％に引き上げた。ＮＯＡＡは、北米マルチモデルアンサンブルの全モデルが、ラニーニャが発生し、冬季まで継続すると予測していると述べている。

