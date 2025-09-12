ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
※経済指標
＊米消費者物価指数（CPI）（8月）21:30
結果 0.4％
予想 0.3％ 前回 0.2％（前月比）
結果 2.9％
予想 2.9％ 前回 2.7％（前年比）
結果 0.3％
予想 0.3％ 前回 0.3％（コア・前月比）
結果 3.1％
予想 3.1％ 前回 3.1％（コア・前年比）
＊米新規失業保険申請件数（9月6日週）21:30
結果 26.3万人
予想 23.5万人 前回 23.6万人（23.7万人から修正）
＊ＥＣＢ中銀預金金利 21:15
結果 2.00％
予想 2.00％ 前回 2.00％
※発言・ニュース
＊米３０年債入札結果
最高落札利回り 4.651％（WI：4.651％）
応札倍率 2.38倍（前回：2.27倍）
＊米財政収支、８月は３４４８億ドルの赤字
８月の米財政収支は３４４８億ドルの赤字となった。予想は３４００億ドルの赤字だった。歳入は前年同月比１２．３％増の３４４３億ドル、歳出は０．４％増の６８９１億ドル。今会計年度のこれまでの財政収支は１．９７３兆ドルの赤字。前年度はこの時期までに１．８９７兆ドルの赤字だった。
＊米家計の純資産、第２四半期に回復 株高が押し上げ
ＦＲＢが発表したデータによると、第２四半期の米家計の純資産は前期比７．１兆ドル増加し、１７６．３兆ドルに達した。株高が資産価値を押し上げており、米国人が保有する株式の価値は５．５兆ドル増加した。不動産の価値も上昇。
＊ベッセント財務長官
ベッセント財務長官は次期ＦＲＢ議長候補の最終リストに１、２人加える方向だと伝わった。米ＣＮＢＣが関係者による情報として報じた。長官は今週、ウォーシュ、リンゼー元ＦＲＢ理事、ブラード前セントルイス連銀総裁と面談したという。
＊ラトニック商務長官
ラトニック米商務長官が米ＣＮＢＣの番組で、米国は日本が資金拠出するプロジェクトからの利益を、日本が投資資金を回収するまで折半すると述べた。日本が投資額を回収した後は、利益配分が変わり、米国が９０％を受け取り、日本は１０％に留まるという。
＊現代自動車、米ジョージア州の工場の建設作業に遅れ
韓国の現代自動車とＬＧエナジーソリューションが米ジョージア州で建設する工場が強制捜査を受けたことについて、現代自動車のムニョスＣＥＯはインタビューで、建設作業が数カ月遅れていると明かした。摘発により、関係各社は労働者不足に直面しているという。
＊米ＮＯＡＡ気象予報センター ラニーニャの発生確率を７１％に引き上げ
米海洋大気庁（ＮＯＡＡ）の気象予報センターは、現在のエルニーニョ・南方振動現象（ＥＮＳＯ）の中立期から１０－１２月にかけてラニーニャに移行する確率を７１％に引き上げた。ＮＯＡＡは、北米マルチモデルアンサンブルの全モデルが、ラニーニャが発生し、冬季まで継続すると予測していると述べている。
