◆女子プロゴルフツアー 国内メジャー第２戦 ソニー日本女子プロ選手権 第１日（１１日、茨城・大洗ＧＣ＝６８４０ヤード、パー７２）

第１ラウンドは雷雲接近のため中断後にサスペンデッドとなり、５０人がホールアウトできなかった。

２１歳ルーキーの都玲華（大東建託）は３バーディー、４ボギーの１オーバー７３で回り、首位と５打差の暫定３３位で発進した。

出だし１番でボギーをたたいたが、５番で４メートル、９番で７メートル、１０番で９メートルを沈めてバーディー。だが、１４番と１６番は強風の影響でパーオンできず、１８番でもボギーを重ねた。「グリーンを外した時にアプローチをうまく寄せ切れずにボギーが後半２〜３個あった。後半はもったいなかった」と残念がった。

大洗ＧＣは昨年の最終プロテストで合格した思い出の場所。だが、当時よりラフは長く、この日朝は豪雨に見舞われ「朝２〜３ホールくらい雨が降ってて、ラフに入った時に重くて『これ、出ねぇよ…』と（笑い）。晴れてくれて楽になった」と笑みを浮かべた。

自身初の公式グッズ「選手メッセージタオル」を掲げるファンも多く「けっこういてくれてうれしかった。笑顔でニ〜ってした」とニヤリ。第２日に向けて「フェアウェーキープをしつつ、（１日）２アンダー理論で行きたい」と見据えた。