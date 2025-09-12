「ウエスタン、阪神１−１オリックス」（１１日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

ポストシーズンでの活躍に向けて、上々の再出発となった。阪神・豊田は２軍降格後、初安打を含む複数安打をマークした。

まずは四回１死。先発右腕・山口の直球を捉えた。打球は二遊間を抜けるきれいなセンター返し。七回先頭は右腕・阿部の直球をはじき返し、右前へ運んだ。

守備でも四回２死一、二塁で浅い飛球をスライディングでキャッチ。ピンチを招いた西勇を救った。

だが、試合後は厳しい表情で九回１死に見逃し三振となった打席を挙げた。「タイミングが遅れてバットが出なかった。良い内容になるようにやっていきたい」。反省の言葉が口を突いた。

今季１軍では３２試合に出場し、打率・２３６、０本塁打、４打点。ただ、得点圏打率・３０８と勝負強い打撃で存在感を示した。だが、８、９月は１０試合の出場で１２打数３安打にとどまり、１０日に２軍降格。「試合の打席でしか分からないこともある。２軍で試合に出させてもらっている。打席の中で何かつかめたら」と前向きに捉えていた。久しぶりの２試合連続スタメン出場。「疲れちゃいました」と笑ったが、充実感をのぞかせた。

「落とされて終わりたくない。調子を上げて、１軍の舞台で出られるよう頑張りたい」。ＣＳでの再昇格に向けてきっかけをつかみたい。