気象台は、午前4時59分に、大雨警報（土砂災害）を東広島市に発表しました。

広島県・東広島市に発表 12日04:59時点

南部では、12日昼前まで土砂災害や河川の増水に、12日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■広島市中区
□大雨警報
・土砂災害
　12日昼前にかけて警戒
・浸水
　12日明け方に警戒
　1時間最大雨量　40mm

■広島市東区
□大雨警報
・土砂災害
　12日昼前にかけて警戒
・浸水
　12日明け方に警戒
　1時間最大雨量　40mm

■広島市南区
□大雨警報
・土砂災害
　12日昼前にかけて警戒
・浸水
　12日明け方に警戒
　1時間最大雨量　40mm

■広島市西区
□大雨警報
・土砂災害
　12日昼前にかけて警戒
・浸水
　12日明け方に警戒
　1時間最大雨量　40mm

■広島市安佐南区
□大雨警報
・土砂災害
　12日昼前にかけて警戒
・浸水
　12日明け方に警戒
　1時間最大雨量　40mm

■広島市安佐北区
□大雨警報
・土砂災害
　12日昼前にかけて警戒
・浸水
　12日明け方に警戒
　1時間最大雨量　40mm

■広島市安芸区
□大雨警報
・土砂災害
　12日昼前にかけて警戒
・浸水
　12日明け方に警戒
　1時間最大雨量　40mm

■広島市佐伯区
□大雨警報
・土砂災害
　12日昼前にかけて警戒
・浸水
　12日明け方に警戒
　1時間最大雨量　40mm

■呉市
□大雨警報
・土砂災害
　12日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■大竹市
□大雨警報
・土砂災害
　12日昼前にかけて警戒

■東広島市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　12日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■廿日市市
□大雨警報
・土砂災害
　12日昼前にかけて警戒
・浸水
　12日明け方に警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　12日昼前にかけて警戒

■江田島市
□大雨警報
・土砂災害
　12日昼前にかけて警戒
・浸水
　12日明け方に警戒
　1時間最大雨量　40mm

■府中町
□大雨警報
・土砂災害
　12日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■海田町
□大雨警報
・土砂災害
　12日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　60mm

■熊野町
□大雨警報
・土砂災害
　12日昼前にかけて警戒

■坂町
□大雨警報
・土砂災害
　12日昼前にかけて警戒