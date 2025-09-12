Ž¢Ç¯¶â¤À¤±¤¸¤ãÊë¤é¤»¤Ê¤¤Ž£"ÉÏº¤Ï·¸å"¤Î3ÂçÍ×°ø
¹âÎð¼Ô¤¬ÉÏº¤¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦3¤Ä¤ÎÍ×°ø¤È¤Ï¡©¡¡¥ê¥¹¥¯¤òÇÄ°®¤·¡¢¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤«¤éÏ·¸å¤ËÈ÷¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¼Ì¿¿¡§nisimu¡¿PIXTA¡Ë
¡Ú¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¡Û¡ÖÉÏº¤Ï·¸å¡×¤Ë´Ù¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î"3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È"¤Ï¡©
·ëº§¤·¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤ò¤â¤¿¤Ê¤¤É×ÉØ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤µ¤Þ¡×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¦Æ¯¤¤¬Â¿¤¯·ÐºÑÅª¤ËË¤«¡¢Ãç¤è¤·É×ÉØ¤¬Â¿¤¤¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ìÊý¤Ç¡ÖÏ·¸å¤ËÍê¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ä¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤µ¤Þ¤ÎÏ·¸å¡×¤ÎÌÕÅÀ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢ÉÔ°Â¤ä¿´ÇÛ¤´¤È¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤è¤¦¤È¾å°´¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ø¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤µ¤Þ¤ÎÏ·¸å¡×¤Ï½àÈ÷¤¬10³ä¡Ù¤À¡£Æ±½ñ¤Ï7ºþ3ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãø¼Ô¤Ï¡ÖÁêÂ³¤È¶¡ÍÜ¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë½ª³è¤ÎÀìÌç²È¡×¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î½ª³è¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¾¾ÈøÂóÌé»á¡£ËÌ³¤Æ»¤ÇÊèÀÐÅ¹¤ò±Ä¤à¤«¤¿¤ï¤é¡¢¹ÔÀ¯½ñ»Î¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢²ÈÂ²¿®Â÷ÀìÌç»Î¡¢ÁêÂ³¿ÇÃÇ»Î¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ñ³Ê¤ò¤â¤Ä¡£
¤½¤Î¾¾Èø»á¤¬¡¢¡ÖÉÏº¤Ï·¸å¤Ë´Ù¤ë¿Í¤Î3ÂçÍ×°ø¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
¹âÎð¼Ô¤ÎÉÏº¤Î¨¤Ï¾å¾º·¹¸þ¤Ë
Ï·¸å¤ò·Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢¼ýÆþ¤Ï¸½ÌòÀ¤Âå¤è¤ê¤âÂç¤¤¯²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã¯¤â¤¬½áÂô¤Ê»ñ¶â¤ò»ý¤Ã¤ÆÏ·¸åÀ¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢Ï·¸å¤ÎÉÏº¤ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¹âÎð¼Ô¡Ê66ºÐ°Ê¾å¡Ë¤ÎÉÏº¤Î¨¤Ï¡¢½÷À22.8¡ó¡¢ÃËÀ16.4¡ó¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¡×2018Ç¯¡¦ÉÏº¤Î¨¤Ï¹ñÌ±¤Î½êÆÀ¤ÎÃæ±ûÃÍ¤ÎÈ¾Ê¬¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤À¤ÂÓ¤Î³ä¹ç¡Ë¤È¤µ¤ì¡¢¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏÂ¿¤¯¤Î¹âÎð¼Ô¤ÎÁêÃÌ¡¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹âÎð¼Ô¤¬¡ÖÉÏº¤Ï·¸å¡×¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¸¶°ø¤Ï¡¢¼ç¤Ë3¤Ä¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤Ä¤á¤Ï¡ÖÇ¯¶â³Û¤¬Äã¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú1¡ÛÇ¯¶â³Û¤¬Äã¤¤
Ï·¸åÀ¸³è¤ÎÃì¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÀ¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼õ¤±¼è¤ì¤ë¸øÅªÇ¯¶â¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤´Â¸¤¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤é¤¨¤ëÇ¯¶â¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¤â¤é¤¨¤ëÇ¯¶â³Û¤Ï¡¢Ç¼ÉÕ³Û¤äÇ¼ÉÕÇ¯¿ô¤¬Â¿¤¤¿Í¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¾ì¹ç¡¢Ç¼ÉÕ³Û¤Ï°ìÈÌÅª¤ËÄÂ¶â¡ÊÉ¸½àÊó½··î³Û¡Ë¤¬¹â¤¤¤Û¤É¾å¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¸½Ìò»þÂå¤ËÄ¹¤¯¶Ð¤á¡¢¼ýÆþ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢Ç¯¶â¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¾å¸Â¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡ÊÉ¸½àÊó½··î³Û¤Î¾å¸Â¤Ï65Ëü±ß¡Ë¡¢¹â¼ýÆþ¤À¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤âÀÄÅ·°æ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¹ñÌ±Ç¯¶âÊ¬´Þ¤à¡Ë¤ÎÊ¿¶Ñ¼õµë·î³Û¤Ï¡¢Ìó14Ëü6000±ß¤Ç¤¹¡Ê2024Ç¯ÅÙ¡Ë¡£
¼ýÆþ¤ä¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õ¼è³Û¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ì¤É¡¢²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ì¤Ð¹ñÌ±Ç¯¶â¤È¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î2³¬·ú¤Æ¤Ç¤¹¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÊë¤é¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ä¹¤¯¶Ð¤á¾å¤²¤ì¤Ð¡¢Ç¯¶â¤Ï¡ÖÏ·¸åÀ¸³è¤ÎÃì¡×¤È¤·¤Æ½½Ê¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¼«±Ä¶È¼Ô¤ÏÄãÇ¯¶â¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¤Ê¤¤¼«±Ä¶È¼Ô¤Ê¤É¤Ï¹ñÌ±Ç¯¶â¤Î¤ß¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ç¯¶â¤òËþ³ÛÇ¼¤á¤Æ¤â¡¢¼õµë³Û¤Ï·î³Û6Ëü9108±ß¡Ê2025Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ç¤¹¡£
iDeCo¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â´ð¶â¡¢¾®µ¬ÌÏ´ë¶È¶¦ºÑ¤È¤¤¤Ã¤¿À©ÅÙ¤ò»È¤Ã¤ÆÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¯¤«¡¢½½Ê¬¤ÊÍÂÃù¶â¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢Ï·¸åÀ¸³è¤Ï¼«¤º¤È¶ì¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÇ¯¶â¼õµë³«»ÏÇ¯Îð¤Ï65ºÐ¤Ç¤¹¤¬¡¢Áá¤¯¼õ¤±¼è¤ì¤Ð¡Ê60ºÐ¡Á¡¦·«¤ê¾å¤²¼õµë¡Ë°ìÄê¤Î³ä¹ç¤Ç°ìÀ¸¸º³Û¤µ¤ì¡¢ÃÙ¤¯¼õ¤±¼è¤ì¤Ð¡Ê¡Á75ºÐ¡¦·«¤ê²¼¤²¼õµë¡Ë°ìÀ¸Áý³Û¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¼õµë³Û¤Ï1¥«·î¼õµë¤òÁá¤á¤ë¤´¤È¤Ë0.4¡ó¤º¤Ä¸º¤ê¡¢1¥«·îÃÙ¤é¤»¤ë¤´¤È¤Ë0.7¡ó¤º¤ÄÁý¤¨¤Þ¤¹¡£
2¤Ä¤á¤Ï¡Ö½»µïÈñ¤¬¹â¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú2¡Û½»µïÈñ¤¬¹â¤¤
¿ÍÀ¸¤Î3Âç»Ù½Ð¤Ï¡Ö¶µ°éÈñ¡×¡Ö½»µïÈñ¡×¡ÖÏ·¸åÈñÍÑ¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï·¸å¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¶µ°éÈñ¤¬¤«¤«¤ë»þ´ü¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢»Ä¤ê¤Ï½»µïÈñ¤ÈÏ·¸åÈñÍÑ¡£Ï·¸åÈñÍÑ¤Ï¡ÖÏ·¸å¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤ÎÃùÃß¡×¤È¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ï·¸åÀ¸³è¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢½»µïÈñ¤Ç¤¹¡£
Ç¯¶â³Û¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤â¡¢½»µï¤Î°ã¤¤¤Ç±ÀÅ¥¤Îº¹
70ºÐ¤ÎA¤µ¤ó¤ÈB¤µ¤ó¤ÎÇ¯¶â³Û¤Ï¡¢¤Û¤ÜÆ±³Û¤Ç·î¤ËÌó15Ëü±ß¡£
A¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥í¡¼¥ó»ÙÊ§¤¤¤Î½ª¤ï¤Ã¤¿»ý¤Á²È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢B¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤À·î¡¹10Ëü±ß¤Î¥í¡¼¥ó»ÙÊ§¤¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢´°ºÑ¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤È10Ç¯¶á¤¯¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸Ç¯¶â³Û¤Ç¤â¡¢A¤µ¤ó¤ÏÃùÃß¤ò¼è¤êÊø¤·¤Ê¤¬¤éÍª¡¹¼«Å¬¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢B¤µ¤ó¤Ï¥í¡¼¥ó¤ò»ÙÊ§¤¦¤È5Ëü±ß¤·¤«»Ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¸³è¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÆ¯¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢Í¾Íµ¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÏ·¸å¤Î½»µïÈñ¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¤«¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ï·¸åÀ¸³è¤Ï±ÀÅ¥¤Îº¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ý¤Á²ÈÇÉ¤ÈÄÂÂßÇÉ¡¢¤É¤Á¤é¤¬ÆÀ¤«¡×¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½»µïÈñ¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
»ý¤Á²È¤Ë¤«¤«¤ë¤Î¤Ï¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¡¢²ÐºÒÊÝ¸±ÎÁ¡¢½¤Á¶¡¦¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÈñ¤Ê¤É¡£»ñ¶â¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÄÂÂßÇÉ¤Ï¡¢°ìÀ¸²ÈÄÂ¤ò»ÙÊ§¤¤Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ý¤Á²È¤È°ã¤¤¡¢²ÈÄÂ¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬ÂÚ¤ì¤Ð¡¢¤¤¤º¤ìÂàµî¤È¤¤¤¦Í«¤ÌÜ¤Ë¤¢¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï»ý¤Á²ÈÇÉ¤¬Àµ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÄÂÂßÇÉ¤ÏÏ·¸å¤Î½»µïÈñ¤ò½½Ê¬¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¡ÖÉÏº¤Ï·¸å¡×¤Ë´Ù¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
3¤Ä¤á¤Ï¡ÖÉÂµ¤¤äÉÔ·ò¹¯¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú3¡ÛÉÂµ¤¤äÉÔ·ò¹¯
1¤Ä¤á¤ÎÄãÇ¯¶â¤ä2¤Ä¤á¤Î¹â¤¤½»µïÈñ¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤ª¶â¤ò²Ô¤°¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¸µµ¤¤ËÆ¯¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÉÏº¤Ï·¸å¡×¤Ë´Ù¤é¤º¤ËºÑ¤à¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ºòº£¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤â¤¢¤ê¡¢¹âÎð¼Ô¤Ç¤â¿¦¤òÆÀ¤ä¤¹¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Î½¢¶ÈÎ¨¤Ï¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È4¿Í¤Ë1¿Í°Ê¾å¤Î25.2¡ó¡£65¡Á69ºÐ¤Ç¤Ï53.5%¡¢70ºÐ°Ê¾å¤Ç¤â11.5%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÁíÌ³¾Ê¡ÖÏ«Æ¯ÎÏÄ´ºº¡×2023Ç¯¡Ë¡£
Ï·¸å¤â¡ÊÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡ËÆ¯¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤ª¶â¤òÆÀ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¡¼Ò²ñ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÊÝ¤Ä¡×¡Ö¢¼Ò²ñ¤ä¿Í¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡×¡Ö£¿´¤Î·ò¹¯¤òÊÝ¤Ä¤Ê¤É¡×Èó¾ï¤ËÍ±×¤Ç¤¹¡£
¸µµ¤¤ËÆ¯¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö·ò¹¯¡×
¤·¤«¤·¡¢¹âÎð¼Ô¤¬Æ¯¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö·ò¹¯¡×¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
ÉÂµ¤¤Ê¤É¤Ç·ò¹¯¤ò³²¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Æ¯¤¤¿¤¯¤Æ¤âÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¼ýÆþ¤ÎÆ»¤¬ÃÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°äÅÁÅªÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ê¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¤«¤«¤ë¤È¤¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤éÂÎÎÏºî¤ê¡¢¿©»ö¤Ê¤É¤Ë½½Ê¬Î±°Õ¤·¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤Ê¤É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ì¤Ð¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤¬±ä¤Ó¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢°åÎÅÈñ¤ä²ð¸îÈñ¤Ê¤É¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÏ·¸å¤Ï»à¤Ì¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¡¢¥Ô¥ó¥Ô¥ó¥³¥í¥ê¤¬ÍýÁÛ¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢·ò¹¯¤ò³²¤·¤¿¤êÂÎÎÏ¤¬Â³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤â¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¸µµ¤¤Ë¼«Î©¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤ÆË´¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï°ì°®¤ê¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÉÏº¤Ï·¸å¡×¤Ë´Ù¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¡ÖÉÏº¤Ï·¸å¡×¤Ë´Ù¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÚÇ¯¶â¡Û¼«Ê¬¤ÎÇ¯¶â³Û¤òÇÄ°®¤·¡¢Ï·¸å¤ÎÀ¸³èÈñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¯
¢¡Ú½»µï¡ÛÌµÍý¤Ê½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤Þ¤Ê¤¤¡¢ÄÂÂßÇÉ¤Ï½½Ê¬¤Ê½»µïÈñ¤òÃß¤¨¤Æ¤ª¤¯
£¡Ú·ò¹¯¡Û¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤é±¿Æ°½¬´·¡¦·ò¹¯Åª¤Ê¿©½¬´·¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯
¤³¤Î3¤Ä¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â°ìÄ«°ìÍ¼¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡Ö½àÈ÷¡×¤ò¤·¡¢¡ÖË¤«¤Ç³Ú¤·¤¤Ï·¸å¡×¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡Ö½ª³è¤ÎÀìÌç²È¡×¤È¤·¤Æ´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¾¾Èø ÂóÌé ¡§ ¹ÔÀ¯½ñ»Î¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢ÁêÂ³¤È¶¡ÍÜ¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë½ª³è¤ÎÀìÌç²È¡Ë