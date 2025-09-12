強豪ナイジェリアとカメルーンが敗退危機!? “超過酷でカオス”なW杯アフリカ予選
2026年開催の北中米ワールドカップでアフリカ地区の出場枠は「9.5」枠。アジア地区の「8.5」枠よりも多いが、正直、アジア予選よりもアフリカ予選のほうが超過酷だ。
アフリカ予選のグループステージは６か国ずつ９組に分けられ、ホーム&アウェー方式で総当たり戦を行なう。本大会にストレートで出場できるのは各組１位の計９か国。プレーオフに進出できるのは各組２位のうち上位４か国で、その４チームによるトーナメント戦を制した１か国が大陸間プレーオフの出場権を得る。グループの１位と２位では“天国と地獄”であり、そこが「超過酷」とした根拠だ。
残り２節となったグループステージで、すでに本大会行きを決めたのはE組のモロッコとH組のチュニジア。ともにワールドカップ出場歴があり順当な勝ち上がりだが、他グループでは波乱も起きている。
例えばグループCでは“ポット１”のナイジェリアが大苦戦。南アフリカ、ベナンの後塵を拝し、現在３位に甘んじている。また、グループDでは“ポット１”のカメルーンを押しのけてカーボベルデが本大会出場に王手をかけるなど、驚きを伴う展開だ。
現時点で各組の１位は以下のとおりだ。A組から順にいくと、エジプト、セネガル、南アフリカ、カーボベルデ、モロッコ、コートジボワール、アルジェリア、チュニジア、ガーナで、順当の色合いが濃い。
興味深いのは２位の顔ぶれである。成績上位順に並べると、ガボン（F組）、マダカスカル（I組）、コンゴ民主共和国（B組）、ブルキナファソ（A組）、カメルーン（D組）、ナミビア（H組）、ウガンダ（G組）、ベナン（C組）、タンザニア（E組）となり、この中でワールドカップ本大会に出場経験があるチームは２つ。カメルーンとコンゴ民主共和国（旧ザイールとして1974年大会に出場）だけだ。
現時点でプレーオフ進出圏内は、ガボン、マダカスカル、コンゴ民主共和国、ブルキナファソ。本大会ベスト８の実績があるカメルーンも予選敗退の危機にある。
強豪も伏兵も入り混じった“カオス”のプレーオフ枠争い。グループリーグ残り２節の戦いでいったいどんなドラマが生まれるのか。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
