ROIROM（本多大夢、浜川路己）初冠番組『ROIROM ROAD』第2話見どころ公開！沖縄でルーツを追う旅に密着

ROIROMによる初めての冠番組『ROIROM ROAD（ロイロム ロード）』が2週連続で放送。第2話が9月12日24時40分より放送される。

■ROIROMの“ルーツ”を追う旅に密着

ROIROMは人気オーディション番組で脚光を浴びた本多大夢と浜川路己によるユニットで、5月8日に電撃デビュー。デビュー直後から、雑誌の表紙を飾るなど、多大な注目を集めている。

現在19歳の浜川路己は、韓国の芸能事務所からスカウトを受け、14歳のときに渡韓。高いダンススキルでこれまで数々のオーディションで好成績を残してきた実力者。そして、現在25歳の本多大夢は、趣味のギターを使って作詞作曲をこなし、その確かな歌唱力が高い評価を受けている。

そんなROIROMの初めての冠番組。第2話となる今回も、路己が生まれ育った地であり、ふたりが夢を追いかけてレッスンに励んでいた思い出の地でもある「沖縄」で、彼らの“ルーツ”を追う旅に密着する。ROIROMが「思い出のレッスン場」や「秘密の絶景スポット」、さらに「話題のレジャースポット」や「絶品ソウルフード店」などを、ドライブしながら巡っていく。

前回の放送では、ふたりが2年前のオーディションのために毎日汗を流していた那覇市の練習場を訪れ、お世話になっていた恩師と再会。さらに当時通っていた食堂でお決まりのメニューを注文し、小腹を満たした後は、沖縄ならではのアクティビティを体験した。

■第2話では、ROIROMをよく知る人物と再会

第2話となる今回は、レコーディング後によく立ち寄ったというビーチでファンへの想いを語り、彼らをよく知る人物と再会。また、沖縄の食材を使った料理を披露するなど盛りだくさんの内容となっている。

ふたりの出会いから、アーティストとしての原点、ユニットのこと、将来のことまで語り明かす、ここだけでしか見られないROIROMの姿を届ける。沖縄の青い空の下で、ふたりの青春、そしてあらたな旅がはじまる。

■日没までに間に合う？ふたりの思い出のビーチで夕日を眺めながら…

前回、沖縄でお世話になった方々やルーツを訪ねたROIROM。250mを超えるジップラインに挑戦し終えると、すっかり夕暮れ時に。

路己が「昔、一緒に行ったビーチ覚えてます？」「あそこで夕日見たじゃないですか」と大夢に尋ねると、「木綿原（もめんばる）？ 木綿原ビーチ？」と、レコーディングスタジオの帰り道によく立ち寄っていたというビーチの話に。

すでに日が暮れ始めている中、「でもさ、近いから行けるんじゃないですか？」「行ける？」と、急きょ木綿原ビーチに行くことに。移動すること車で30分、無事に到着し「着いた着いた～」「やばい！」「急げ急げ！」と大慌てでビーチに駆け込むふたり。ぎりぎりでサンセットに間に合った。

ROIROMが夕日を眺めながら語った“夢”、そして大切なファンであるcHaRm（チャーム）への想いとは…？

■【2話・見どころ1】ふたりをよく知る人物が明かす意外な素顔

前回、レッスン場で恩師であるYASU先生と再会したROIROMだが、実は同じ日にもうひとり懐かしい人物と会っていた。デビュー前から彼らのオーディション応募動画などを撮影してくれていた宮平守壱郎（しゅういちろう）さんだ。

宮平さんとは、路己の中学時代に豊見城市にあるスタジオで初めて出会い、そこからはオーディション動画をいつも撮影してもらっていたという。宮平さんは「（路己は）ずっと踊りっぱなしで、本当に努力の人」と懐かしむ。

一方の大夢は2021年に宮平さんと初めて会ったそうで、路己よりも先に出会っていたという。「路己より先ですか？」、「そうなんだ」と意外な事実に驚く大夢。路己が「何でお会いしたんですか？」と、宮平さんと大夢が出会ったきっかけを尋ねると、「オーディション用の動画を撮っていただいていたんですよ、たくさん」と語る大夢。

宮平さんは当時の大夢を振り返り、「大夢くん地下室で泣いてたんよ。悔しいって」と暴露。大夢は「もう俺だからそれやめ… 俺ダメなんですよ。このルーツの人にお会いしたら多分俺、泣いたエピソードしか出てこない」とタジタジ。

そんなふたりを長年知る宮平さんが語る、ROIROMデビュー後の変化とは…？

■【2話・見どころ2】豪華ホテルで沖縄食材を使った“男メシ”を披露！

沖縄での“ルーツ旅”を満喫し、ホテルにチェックイン。今回の宿は、「BEB5（ベブファイブ）沖縄瀬良垣 by 星野リゾート」で、1年中楽しめるプールやバレルサウナなどのアクティビティが充実している豪華なホテルとなっている。

「この瞬間がいちばんドキドキするよね。ワクワク」と部屋に入る前から胸を躍らせる大夢。いざ部屋へ入ってみると、「お～！ スゲェ」「え!? やばやば」「ちょっとぜいたくすぎない？」と、広々とした部屋に大興奮。

寝室へ移動し、ふたつ用意されたベッドのうち、どちらに寝るのか決めることに。大夢と路己には宿泊する際、お互いにいつも決まったベッドの位置があるそうで…。その理由に大爆笑！

そして部屋のキッチンを見て料理する意欲が湧いたふたりは、沖縄のローカルスーパー「サンエー」へ向かう。「沖縄と言ったらさ、ステーキのイメージあるけどね」「ステーキいきたいね」「男メシ」「男メシだよ！ やっぱ、あとはあれだよ、焼きそば」と、夕食のメニューについていろいろと相談するROIROM。

スーパーで買い物の後は、路己おすすめの沖縄の有名な絶品スープをお持ち帰りすることに。常に行列だという人気店のスープのお味は…？

彼らが作る沖縄食材を使った“男メシ”は、いったいどんなものになるのか!?

■【2話・見どころ3】はじめての手紙でお互いへの気持ちを明かす

夕食を食べ終わったふたりは、たき火を囲んでリラックスできるホテルの人気スポットで過ごすことに。路己は「また来ましょう」、「次は何か大きな発表があるときに、また来られたらいいですけどね」と言い、大夢はそれに対して「cHaRmのみんなを引き連れて」と、再び沖縄で活動できることを願う。

すると大夢が突然、「書いたので」とひそかに用意しておいた手紙を取り出すサプライズ！ 「マジっすか？」と驚く路己。「突然だけど、俺とROIROMとして組んでどう思ってますか」と手紙の中で語る大夢。大夢が打ち明けた路己への感謝の気持ちとは…？

一方、実は路己も大夢への手紙を準備していて…。大夢は「ちょっとなんか聞く方もドキドキするな」と、ソワソワして落ち着かない。

初めてお互いへの手紙を書いたというROIROMが、少し照れながらも語った、互いへの気持ち、ファンへの想い、そして今回の“ルーツ旅”で感じたこととは…？

『ROIROM ROAD』は地上波放送だけでなく、Huluにて未公開映像を含む特別版（全4話）が独占配信される。

■番組情報

日本テレビ『ROIROM ROAD』

第2話 09/12（金）24:40～25:09

【配信スケジュール】

・Hulu特別版

＃1：09/05（金）18:00～

＃2：09/12（金）18:00～

＃3：09/19（金）18:00～

＃4：09/26（金）18:00～

※配信回、配信スケジュールは変更になる場合あり

・TVer：放送後から配信を実施

出演：本多大夢 浜川路己

製作著作：日本テレビ

