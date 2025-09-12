「日本がトップだと？」「大賛成だ」北中米W杯で“サプライズを起こす国”の１位は日本代表！海外サイトのランキングに世界から賛否両論「ベスト４に入ると確信」「メキシコとアメリカに勝てないのに…」
メキシコのサイト『Jovenesfutbolistasmx』が９月９日、「北中米ワールドカップで最もサプライズを起こす国」のトップ５を発表した。
１位はなんと日本で、以下、２位スウェーデン、３位エクアドル、４位ノルウェー、５位メキシコと続いている。いわゆる強豪国は除いたなかで、上位に進出する可能性があると見ているようだ。
当然、世界のサッカーファンから様々な声があがり、トップの日本についてもこんなコメントが寄せられた。
「日本がトップだと？」
「日本は潜在能力はあるが、何も起こせない」
「日本とエクアドルは大賛成だ」
「日本がベスト４に入ることを確信」
「日本はメキシコとアメリカに勝てないのにどうやって驚かすんだ」
「日本はいつもと同じだろう」
「この中で躍進するのは日本だけだ」
アメリカ遠征では、メキシコとスコアドローの後、アメリカに０−２で完敗と結果を残せなかった日本。それでも高い評価を受けているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
