◇U18W杯スーパーラウンド 日本6―2米国 （2025年9月11日 沖縄セルラー）

スーパーラウンド（R）の初戦が行われ、1次RのA組を全勝で通過した高校日本代表はB組で全勝だった米国を延長8回タイブレークの末、6―2で下した。今秋ドラフト1位候補の石垣元気投手（3年＝健大高崎）が最速155キロの直球を軸に好救援で締めた。連覇を目指す日本は1次Rからの持ち越しを含めて無傷の3勝となり、12日のパナマ戦に勝てば14日の決勝進出が決まる。

石垣が最大のライバルを力でねじ伏せた。タイブレークに入り、6―2の延長8回1死満塁。先頭に154キロを3球続けて空振り三振を奪う。次打者にはこの日最速の155キロを2度計測し、二飛に仕留めた。殺気あふれる魔神の表情のままマウンドを降りた。

「ストレートで押すと（捕手の）横山と話していた。“やってやるぞ”の気持ちでしかなかった。打たれる気はしなかったので、三振狙いでいきました」

高校侍の守護神降臨だ。一挙5点を勝ち越し、その裏の8回。1死から西村が押し出し四球を与えたところで石垣が救援し、激闘を制した。「自分たちの野球ができた」と勝利の味をかみしめた。

メジャーの投手との出会いが生んだ直球だ。155キロを計測したことに「100点と思います」と自己採点。昨年までの力んで投じた150キロを痛打される姿はない。昨冬に東京都内でのトレーニング施設でMLB通算68勝を誇る前田健太（ヤンキース3A）と遭遇。ブルペン投球を遠目に見る機会に恵まれ、キャッチボールのような力感でスピンの利いた直球を投げる姿に憧れを抱き「脱力して投げる大切さを学んだ」。この日も「気持ちを楽に投げられた」とマエケン流でMLBのドラフト候補生たちに挑んだ。

決勝進出に向け、大きな1勝をつかんだ今秋ドラフト1位候補の最速158キロ右腕。「絶対に勝たなければいけない相手だったのでうれしかった」と最後に表情を緩めた。（柳内 遼平）

▽スーパーラウンド 1次ラウンドのA、B組の上位各3チームが進出し、別組だった3チームと対戦。各組を勝ち上がった3チーム間の対戦成績が持ち越され、勝敗が並んだ場合は（1）直接対決（2）得失点率差（TQB）などの順で順位を決定する。2位以内に入れば14日の決勝に、3位か4位なら同日の3位決定戦に進む。