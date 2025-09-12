「阪神２−０ＤｅＮＡ」（１１日、甲子園球場）

ポストシーズンでも頼むで！！阪神・森下翔太外野手（２５）が０−０の四回に決勝の２１号２ラン。チームの連敗を２で止め、リーグ優勝決定後の初勝利へ導いた。自己最長を更新する１２試合連続安打とし、本塁打、打点（８２）もキャリアハイだ。球団生え抜きの右打者では初となる３年目での通算２００打点まで、あと４。ＣＳへ向けて、残り１４試合も３番のバットから目が離せない。

森下がフルスイングすると、夜空にきれいなアーチがかかった。優勝後も満員御礼の甲子園が揺れる。打った本人も手応え十分の一撃で白星を導いた。

「久しぶりにすごく手応えがあって。角度もしっかり出て、芯でしっかり捉えられた」

両軍無得点の四回１死二塁、中大の１学年後輩である石田裕と対峙（たいじ）。前回甲子園で対戦した７月２７日には２打数無安打に抑えられており、「前回やられて悔しかったので。今日は一本出そうと思っていた」とリベンジするしかなかった。

１打席目は見逃し三振に倒れていたが、２打席目は甘く来たスライダーを逃さなかった。左翼スタンドに突き刺す２１号２ランで先制に成功。この打席では登場曲をＨＡＮＡの「Ｔｉｇｅｒ」に変更していた。「最近ずっと聴いていて。気分転換に、近本さんも変えていたみたいにやろうかなと思って」。まさに猛虎魂で後輩にも雪辱を果たし、「最高の形になったのでうれしい」と喜んだ。

さらにこの一撃で自己最長の１２試合連続安打をマーク。快進撃の裏には、シーズン終盤の森下を支えている秘密兵器がある。それが「サンクトバンド」というゴムの抵抗力を利用したエクササイズツールだ。今年初めて１軍で戦い続け、勤続疲労を感じたことがきっかけ。「体がガチガチで動かなくなった。ケアしながらじゃないと相当厳しい」と湯浅が使っていたものを借りた。

疲れると胸椎周りが動きにくくなる。「胸椎を回旋しないと打てない」といい、上半身にバンドをぐるぐる巻きにすることでほぐしている。試合前練習や、時にはイニングの合間にも使用。使い始めたのは８月末ごろからで、同２９日から快音を鳴らし続けている。疲労軽減と同時に、「けが防止でもやっています」とポストシーズンも万全で臨むためのケアとしても欠かせない。

森下の一発が優勝後の初勝利を導き、今季初の甲子園での同一カード３連敗も阻止した。この日の２打点でプロ通算１９６打点もマーク。プロ３年目で通算２００打点を達成すれば生え抜き右打者では初の快挙となる。「優勝は決まりましたけど、勝ちっていうところに徹して、自分の中でも調整しつつ最高な形でＣＳを迎えたい。自分らしいフルスイングを貫きたい」。豪快な打撃で残り１４試合も、ポストシーズンも主役をかっさらう。

◆プロ３年目で通算２００打点なら生え抜き右打者初 プロ３年目の森下がこの日の２打点でプロ通算１９６打点。球団生え抜きでは２０２３年・佐藤輝以来２人目。森下がクリアすれば右打者では初となる。田淵、岡田らは４年目だった。